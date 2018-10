Digitalisierung als Chance der Städteentwicklung

"Lemgo Digital": Ein offenes Test- und Mitmach-Labor sucht Lösungen

Kreis Lip­pe/ Lemgo (n­r). Ein Blick auf die Handy-App: der Bus ist noch am an­de­ren Ende der Stadt un­ter­wegs. Zeit ge­nug, um sich noch für ein paar Mi­nu­ten ent­spannt dem Kaf­fee zu­zu­wen­den statt auf Ver­dacht zur Bus­hal­te­stelle zu spur­ten. Tatsäch­lich ist das Thema Di­gi­ta­li­sie­rung längst nicht nur mehr auf die großen Me­tro­po­len fo­kus­siert. Auch der Kreis Lippe ist rüh­rig. Hier wer­den di­gi­tale Pro­jekte in­iti­iert und er­folg­reich in Fahrt ge­bracht. Das Fraun­ho­fer IOSB-INA sucht bei­spiels­weise im Rah­men der In­itia­tive "Lemgo Di­gi­tal", die In­nen­stadt der Al­ten Han­se­stadt zu ei­nem of­fe­nen Test- und Mit­mach-La­bor (Li­ving Lab) aus­bau­en, um di­gi­tale Lö­sun­gen für den All­tag zu rea­li­sie­ren. Die Di­gi­ta­li­sie­rung hat be­reits viele Be­rei­che öf­fent­li­chen und pri­va­ten Le­bens ver­än­dert: On­line-Shop­ping und On­line-Ban­king ha­ben die Haus­halte längst er­reicht; Hei­zun­gen las­sen sich mitt­ler­weile ü­ber das In­ter­net dem dem Her­stel­ler ver­net­zen; so­ge­nannte Fit­ness-Tra­cker bil­den das ei­gene Be­we­gungs­pro­fil ab. Die Liste der Bei­spiele ist schier end­los lang. Di­gi­ta­li­sie­rung ver­än­dert auch Städte und Kom­mu­nen. Statt sich von On­line-Por­ta­len in die Knie zwin­gen zu las­sen, sucht der Ein­zel­han­del hier neue, di­gi­tale Lö­sun­gen, um wie­der an At­trak­ti­vität zu ge­win­nen. Im öf­fent­li­chen Nah­ver­kehr wird das An­ge­bot durch neue Nut­zungs­mög­lich­kei­ten er­wei­tert. Der Nut­zer ü­ber­nimmt die neuen Lö­sun­gen naht­los. Im großen Stil an­ge­legte Da­ten-Ana­ly­sen und das "In­ter­net der Din­ge" bie­ten ge­ra­dezu un­ge­ahnte Mög­lich­kei­ten was Zu­gang und Nut­zung von Da­ten und In­for­ma­tio­nen be­trifft. Un­zäh­lige wer­den fol­gen. Viele Kom­mu­nen ha­ben das be­reits er­kannt. … wei­ter auf Seite 2 So wird die Alte Han­se­stadt Lemgo bei­spiels­weise gar zur "In­ter­net der Dinge-Re­fe­renz­platt­for­m" für Mit­telstäd­te, die von For­schung, Ver­wal­tung, Wirt­schaft und Bür­ge­rin­nen und Bür­gern ge­tra­gen wird. "­Di­gi­ta­li­sie­rung ist Mit­tel zum Zweck", sagt Jens-Pe­ter Seick, Pro­jekt­lei­ter von "Lemgo Di­gi­tal". "In­nenstädte und die An­sprüche der Men­schen än­dern sich. Das große Ziel ist die Ver­knüp­fung von Han­del, Ga­stro­no­mie und den Wün­schen der Kon­su­men­ten auf eine sinn­volle Art und Wei­se. "Lemgo Di­gi­tal" ist hier das Ele­ment, um zum Mit­den­ken an­zu­stoßen. Es gibt mitt­ler­weile Leit­plan­ken, an de­nen sich die Stadt­ent­wick­lung auf dem Weg zur Smart City ori­en­tie­ren kann. Das Pro­jekt will solch einen Hand­lungs­rah­men bie­ten, bie­tet Im­puls­vor­täge und un­ter­schied­li­che Be­tei­li­gungs­for­ma­te, um ganz ge­zielt mit All­tags­ex­per­ten aus Ein­zel­han­del, Ga­stro­no­mie und Kon­su­men­ten in­no­va­tive Ideen zur Stadt­ent­wick­lung zu su­chen und im bes­ten Fall, auch um­zu­set­zen." Hier geht es wohl­ge­merkt um die Su­che nach Ide­en. "Lemgo Di­gi­tal" ist kein Be­trei­ber von Lö­sun­gen, er­klärt Jens-Pe­ter Seick. Als so­ge­nann­tes Re­alla­bor wird nach "S­mart-City-Pro­jek­ten", also in­tel­li­gen­ten, da­ten­ba­sier­ten Lö­sun­gen ge­sucht, um Städte in ganz un­ter­schied­li­chen Be­rei­chen für die Be­su­cher at­trak­tiv zu ge­stal­ten. Hat sich eine Pro­jek­ti­dee ent­wi­ckeln las­sen, ge­hen die Wis­sen­schaft­ler des Fraun­ho­fer In­sti­tu­tes auf die Su­che nach be­reits auf dem Markt be­ste­hen­den Lö­sun­gen und ver­su­chen diese in Lemgo zu im­ple­men­tie­ren. "Hier in Lemgo sind wir auf eine un­ge­heuer große Ge­stal­ter­men­ta­lität ge­stoßen. Die bis­he­ri­gen Be­tei­li­gungs­for­mate ha­ben sich sehr kon­struk­tiv, krea­tiv und en­ga­giert ge­zeig­t", freut sich Jens-Pe­ter Seick und er­klärt wei­ter, dass Lemgo durch den Re­alla­bor-An­teil ein Test­feld bie­tet, das fle­xibler sei, als Mo­dell-Kom­mu­nen. Heißt: hier kön­nen Dinge auch ein­fach nur mal aus­pro­biert wer­den. Auf­grund der ü­ber­schau­ba­ren Größe und den kur­zen Ent­schei­dungs­we­gen ist Lemgo prä­des­ti­niert dafür, das Thema Di­gi­ta­li­sie­rung in der Stadt um­fas­send an­zu­ge­hen. So ha­ben 25 Ein­zel­händ­ler und Bür­ger bei ei­nem Im­puls­work­shop im Sep­tem­ber Pro­jek­ti­deen für den "Er­leb­nis­raum In­nen­stadt­" er­ar­bei­tet. Der Ein­zel­han­del in der In­nen­stadt ist ei­nes der drei Hand­lungs­fel­der von "Lemgo Di­gi­tal". Zwei wei­tere sind Mo­bi­lität und Um­welt. Auf­bau­end auf den Er­geb­nis­sen des Im­puls­work­shops wer­den jetzt kon­krete di­gi­tale Hand­lungs­op­tio­nen ent­wi­ckelt, um die Sicht­bar­keit im Di­gi­ta­len Raum, eine bes­sere Ver­net­zung der Ein­zel­händ­ler und Ga­stro­no­men so­wie die Kun­den­bin­dung zu er­höhen. Im nächs­ten Pro­zess­schritt wer­den diese Ideen nun durch ein Team von Mit­ar­bei­tern von Lemgo Mar­ke­ting, Lemgo Di­gi­tal und Pro­jekt­pa­ten zu be­wert­ba­ren Pro­jekt­skiz­zen kon­kre­ti­siert. Künf­tig sol­len neu er­ar­bei­tete In­fra­struk­tu­ren von Un­ter­neh­men, IoT-Star­tups, Kom­mu­nen und For­schungs­ein­rich­tun­gen ge­nutzt wer­den, um ge­mein­sam mit Bür­ge­rin­nen und Bür­gern neue Pro­dukte und da­ten­ba­sierte Dienste zu ent­wi­ckeln und zu er­pro­ben – auch ü­ber die För­der­phase hin­aus und im bes­ten Fall als Leucht­turm­pro­jekt für an­dere Mit­telstäd­te. Die sol­len in den Pro­zess ein­be­zo­gen wer­den und sind ein­ge­la­den, ak­tiv mit­zu­ge­stal­ten, um dann die Er­geb­nisse zu ad­ap­tie­ren. Pro­fes­sor Jür­gen Jas­per­nei­te, Lei­ter des Fraun­ho­fer IOSB-INA und In­itia­tor von "Lemgo Di­gi­tal", ist vom Po­ten­zial ü­ber­zeugt: "­Die Alte Han­se­stadt Lemgo steht mo­dell­haft für die ü­ber 180 Mit­telstädte in NRW, in de­nen die Hälfte al­ler Men­schen des be­völ­ke­rungs­reichs­ten Bun­des­lan­des le­ben. Wir wür­den uns sehr freu­en, wenn wir mit Lemgo Di­gi­tal zei­gen kön­nen, dass jahr­hun­der­te­lange Tra­di­tion in un­se­ren Mit­telstäd­ten und In­no­va­tion kein Wi­der­spruch sin­d." BUZ Fo­tos und Gra­fi­ken: Fraun­ho­fer IOSB-INA

vom 17.10.2018 | Ausgabe-Nr. 42A

Drucken | Versenden