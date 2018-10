Kreis Lippe 4.0

Kreis Lippe engagiert sich in der Förderung digitaler Projekte

Kreis Lippe (k­m). Vier­mal 4.0 im Kreis­ge­biet. Ab­ge­se­hen von vie­len Di­gi­ta­li­sie­rungs­pro­jek­ten der Städte und Kom­mu­nen, wie bei­spiels­weise "Lemgo di­gi­tal" hat der Kreis Lippe ei­gene Pro­jek­te, um die Re­gion im di­gi­ta­len Zeit­al­ter zu ver­an­kern. Open Go­ver­n­ment Das Open Go­ver­n­ment im Kreis Lippe steht für eine bür­ger­na­he, kun­den­freund­li­che, trans­pa­ren­te, be­tei­li­gungs­of­fe­ne, aber auch ef­fi­zi­ente und ef­fek­tive Ver­wal­tung. Im Kern steht da­hin­ter die Ab­sicht, Re­gie­rungs- und Ver­wal­tungs­pro­zesse für die Bür­ger nach­voll­zieh­bar zu ge­stal­ten und sie auch lang­fris­tig an staat­li­chen Ent­schei­dungs- und Leis­tungs­er­stel­lungs­pro­zes­sen zu be­tei­li­gen. Um die­sen An­satz um­zu­set­zen ist der Aus­tausch zwi­schen Ver­wal­tungs­gre­mien und Bür­gern von be­son­de­rer Be­deu­tung. Ver­ständ­lich­keit, Part­ner­schaft und Au­gen­höhe ste­hen hier­bei im Mit­tel­punkt. Ebenso wie die Öff­nung von Da­ten­bestän­den aus der Po­li­tik und Ver­wal­tung. Im Data Por­tal "Of­fene Da­ten OW­L" des Kom­mu­na­len Rech­nungs­zen­trums Min­den-Ra­vens­ber­g/Lippe kön­nen ver­schie­dene geo­gra­phi­sche Da­ten, wie die tatsäch­li­che Nut­zung oder der Ge­bäu­de­be­stand des Krei­ses Lippe ab­ge­ru­fen wer­den. Smart Coun­try Side Das Pro­jekt "S­mart Coun­try Si­de" ist zur Si­che­rung der Zu­kunfts­fähig­keit länd­li­cher Räume ins Le­ben ge­ru­fen wor­den. Vor al­lem in den Be­rei­chen In­fra­struk­tur und Da­seins­vor­sorge sieht der Kreis er­heb­li­chen Ver­bes­se­rungs- und An­pas­sungs­be­darf. Dafür sol­len die Be­darfe leicht nutz­ba­rer, in­tel­li­gen­ter und in­no­va­ti­ver Lö­sungs­ansät­ze, zum Bei­spiel für Smart­pho­nes oder Com­pu­ter, an die An­for­de­run­gen der Nut­zer in länd­li­cher Um­ge­bung zu­ge­schnit­ten wer­den. Da­bei gibt es vier pro­jek­tre­le­vante Hand­lungs­fel­der: Mo­bi­lität, Eh­ren­amt und E-Go­ver­nance (Trans­pa­renz und Teil­habe durch mo­derne Tech­nik) und E-Par­ti­zi­pa­tion. Ne­ben der Stär­kung der Teil­habe und Da­seins­vor­sor­ge, sol­len wei­tere in­no­va­tive Lö­sun­gen mit den Nut­zern im Dia­log ent­wi­ckelt wer­den. "S­mart Coun­try Si­de" läuft be­reits seit ü­ber zwei Jah­ren, wo­bei die Er­pro­bungs­zeit nächs­tes Jahr im April en­det. Dann wird sich zei­gen, ob und wie sich das Pro­jekt in den länd­li­chen Re­gio­nen des Krei­ses be­währt hat. KungFu "­Kung­Fu" steht für Kunst­stoff goes Fu­ture und möchte die zukünf­tige Fach­kräfte auf die Her­aus­for­de­run­gen von Di­gi­ta­li­sie­rung und In­dus­trie 4.0 vor­be­rei­ten. Da­durch soll Lippe vor al­lem als Bil­dungs- und Wirt­schafts­stand­ort ge­stärkt wer­den. Bis­her blieb der An­teil di­gi­ta­ler Prak­ti­ken noch hin­ter den deutsch­land­wei­ten An­for­de­run­gen zurück. Da­her müs­sen die Un­ter­neh­men mög­lichst bald ihre Aus­bil­dungs­struk­tu­ren an­pas­sen und dement­spre­chend di­gi­tale Pro­gramme ent­wi­ckeln. Außer­dem brin­gen die Aus­zu­bil­den­den oft selbst Ideen und di­gi­tale Kom­pe­ten­zen oder eine hohe Be­geis­te­rung für das Thema Di­gi­ta­li­sie­rung mit, die von den Un­ter­neh­men auf­ge­grif­fen und ge­för­dert wer­den kön­nen. Lern­far­bik 4.0 Die "­Lern­far­bik 4.0" be­zieht sich auf die so­ge­nannte vierte in­dus­tri­elle Re­vo­lu­tion, kurz "­In­dus­trie 4.0". In die­sem Rah­men wer­den Pro­duk­tio­nen und Dienst­leis­tun­gen durch Nut­zung von und Ver­net­zung mit In­ter­net­tech­no­lo­gien größt­mög­lich fle­xi­bi­li­siert und in­di­vi­dua­li­siert. Die "­Lern­fa­brik 4.0" macht die Be­rufs­kol­legs der Re­gion des­halb zu Leis­tungs­trä­gern in den Be­rei­chen dua­ler Aus­bil­dung und be­ruf­li­cher Bil­dung und zielt dar­auf ab, Ler­nen im di­gi­ta­len Wan­del für den Be­rufs­kol­leg­stand­ort Lippe zu ei­nem zen­tra­len Thema zu ma­chen. Im Sinne ei­nes ü­ber­grei­fen­den Ent­wick­lungs­kon­zep­tes zu pla­nen und um­zu­set­zen. Die Netz­werk­part­ner wer­den da­bei in die Ent­wick­lun­gen der Hoch­schule OWL und der For­schungs­ein­rich­tun­gen ein­ge­bun­den und set­zen un­ter­schied­li­che fach­li­che Schwer­punk­te, um eine breit ge­fächerte Er­pro­bung und Um­set­zung zu ge­währ­leis­ten.

vom 17.10.2018 | Ausgabe-Nr. 42A

Drucken | Versenden