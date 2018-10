Offene Bühne in Heiligenkirchen

Det­mold-Hei­li­gen­kir­chen. Nach ein paar Songs von Jörg Brüg­gens­mei­er, Mo­de­ra­tor und Or­ga­ni­sa­tor der of­fe­nen Bühne in Hei­li­gen­kir­chen, er­klin­gen am Don­ners­tag, 18. Ok­to­ber, ab 19 Uhr wie­der Lie­der un­ter­schied­li­cher Gen­res im Al­ten Mühlen­weg 12. Während Jür­gen Hor­nung Ei­gen­kom­po­si­tio­nen an der Gi­tarre und Harfe prä­sen­tiert, tritt zum zwei­ten Mal auch An­ge­lika Kunze aus Güters­loh mit ih­rem Ak­kor­deon auf. Die Band "­Gra­vur" aus Pa­der­born, die sich 2017 ge­grün­det hat, un­ter­hält das Pu­bli­kum mit deutsch­spra­chi­gem Rock und Pop.

Außer­dem sor­gen das Duo "White Cof­fee" mit Uku­lele und Gi­tarre für die pas­sende Stim­mung während "­miC­Cas" alias Mi­chael Ca­sel Co­ver-Hits im akus­ti­schen Ge­wand prä­sen­tiert. Ita­lie­ni­sche Mo­mente stellt dann En­nio Cuc­ca­rano aus Güters­loh vor. Mit Stü­cken von Eros Ra­ma­zotti und Adriano Ce­len­tano ani­miere er zum Mit­sin­gen und treffe da­bei im­mer die Ge­fühle sei­ner Zuhö­rer, heißt es in der Ankün­di­gung. Der Ein­tritt zum Kon­zert ist frei.

vom 17.10.2018 | Ausgabe-Nr. 42A

