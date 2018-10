Grundschulkinder basteln Laternen

Det­mold. In­ter­es­sierte und bas­tel­freu­dige Kin­der im Grund­schulal­ter kön­nen am Frei­tag, 19. Ok­to­ber, von 16 bis 17 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek, Leo­pold­straße 5, krea­tive und ein­zig­ar­tige La­ter­nen für das Mar­tins­sin­gen bas­teln und das auch al­ten Weich­spü­ler- und Flüs­sig­wasch­mit­tel­fla­schen. Durch das ver­wen­dete Ma­te­rial seien die La­ter­nen re­gen­si­cher und könn­ten da­durch nicht so schnell auf­wei­chen und ka­putt­ge­hen, heißt es in der Ankün­di­gung. Da die Teil­neh­mer­zahl be­grenzt ist und die Bas­tel­ma­te­ria­lien vor­be­rei­tet wer­den müs­sen, wird um ver­bind­li­che An­mel­dung un­ter der Ruf­num­mer (05231) 309411 oder per E-Mail an "­stadt­bi­blio­thek@­det­mol­d.­de" ge­be­ten.

vom 17.10.2018 | Ausgabe-Nr. 42A

