Auf den Spuren von Ernst von Bandel im Lippischen Landesmuseum

Cornelia Müller-Hisje und Carl-Heinz Helwig stellen den Erbauer des Hermannsdenkmals vor

Det­mold. 180 Jahre zurück: Trotz ei­nes hef­ti­gen Ge­wit­ters ver­sam­melt sich eine kleine Gruppe von Men­schen auf der 386 m ho­hen Gro­ten­burg bei Det­mold. Hier legt Ernst von Ban­del am 18. Ok­to­ber 1838 in strö­men­dem Re­gen sei­nen per­sön­li­chen Grund­stein an dem Ort, an dem ein Denk­mal für Ar­mi­nius ste­hen soll. Im Lan­des­mu­seum geht es am Don­ners­tag, 18. Ok­to­ber auf eine Führung "Auf den Spu­ren des Ernst von Ban­del" und die Aus­stel­lung My­thos Va­rus­schlacht. Zu der Zeit ist Ar­mi­nius be­reits als "Her­mann der Che­rus­ker" die Sym­bol­fi­gur des deut­schen Grün­dungs­my­thos. Ban­dels Bio­graph Schmidt be­schreibt das Er­eig­nis wie folgt: "Während ei­nes fürch­ter­li­chen Don­ner­wet­ters in Bei­sein der Ma­ler Crola und Te­ge­ler legte er [Ban­del] die Plat­te, der Him­mel ka­no­nierte da­zu." Nach 37 Jah­ren Bau­zeit stand es end­lich, das Her­manns­denk­mal. Heute ist ein be­lieb­tes Aus­flugs­ziel und Sym­bol für eine ganze Re­gion, das Land des Her­mann. Die Ent­ste­hung des Denk­mals ist nicht von sei­nem Er­bau­er, Ernst von Ban­del zu tren­nen. Der Bild­hauer Ban­del lebte und wirkte in Det­mold und be­trieb jahr­zehn­te­lang den Bau des Denk­mals zur Er­in­ne­rung an den Che­rus­ker­fürs­ten. Er sam­melte Spen­den, in­ves­tierte sein ge­sam­tes Ver­mö­gen in den Bau, ging zwi­schen­zeit­lich ver­bit­tert und ver­armt zurück nach Han­no­ver. Er gab aber nie auf, sam­melte er­neut Spen­den­gel­der und konnte schließ­lich die fei­er­li­che Ein­wei­hung im Jahr 1875 noch er­le­ben – ein Jahr vor sei­nem Tod. Cor­ne­lia Mül­ler-Hisje und Carl-Heinz Hel­wig ge­hen der Frage nach, wer der Ma­cher des Denk­mals ei­gent­lich war und sa­gen: Ban­del war ein Star sei­ner Zeit. Er war Ma­ler, Bild­hau­er, Bau­meis­ter, In­ge­nieur, Zim­mer­meis­ter und Kup­fer­schmied. Er hat deut­lich mehr Kunst ge­schaf­fen als das im­po­sante Her­manns­denk­mal. Al­lein 150 be­kannte Werke um­fasst Ban­dels bild­haue­ri­sches Er­be. "­Spu­ren sei­nes Schaf­fens fin­den sich von Ham­burg bis Mün­chen. Sein Werk war un­glaub­lich viel­fäl­tig, er fer­tigte Skulp­tu­ren an, ent­warf sa­krale Kunst und Grab­mä­ler", be­schreibt Cor­ne­lia Mül­ler-Hisje mit Be­geis­te­rung die Tat­kraft des Man­nes. Ge­nau 180 Jahre nach der Grund­stein­le­gung gibt es im Lan­des­mu­seum eine Spe­zial-Führung, die um 18 Uhr star­tet. "Auf den Spu­ren des Ernst von Ban­del" geht es erst durch die Werk­schau und an­sch­ließend die Aus­stel­lung "­My­thos Va­rus­schlacht". An der Führung In­ter­es­sierte zah­len drei Euro zu­züg­lich Mu­se­um­sein­tritt. Im An­schluss, um 19.30 Uhr, folgt der be­bil­derte Vor­trag ü­ber das außer­ge­wöhn­li­che Le­bens­werk Ban­dels. Die Teil­nahme am Vor­trag ist kos­ten­los. Da die Teil­neh­mer­zahl bei die­sem Rund­gang be­grenzt ist, wird um Vor­an­mel­dung un­ter der Ruf­num­mer 05231/99250 oder "­shop@lip­pi­sches-lan­des­mu­se­um.­de" ge­be­ten.

vom 17.10.2018 | Ausgabe-Nr. 42A

