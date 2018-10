"Funktional Patterns" - Ganzheitliches Training

Kreis Lip­pe. Der Kreis­land­Frau­en­ver­band Lippe lädt zu ei­nem Schnup­per-Work­shop zum Thema "­Funk­tio­nal Pat­terns" am Frei­tag, 19. Ok­to­ber, um 18.30 Uhr in die ehe­ma­lige Fa­brik Schling­mann, La­ge­sche Straße 10 bis 14, ein. "­Funk­tio­nal Pat­terns" be­ruht auf dem Zu­sam­men­spiel des mensch­li­chen Kör­pers mit sei­ner Na­tur und setzt auf Ganz­heit­lich­keit. All­tags­spe­zi­fi­sche Ü­bun­gen, die Be­we­gungs­ab­fol­gen und ganze Mus­kel­ket­ten trai­nie­ren, för­dern die natür­li­che Be­weg­lich­keit. Lena Hart­mann wird in die The­ma­tik ein­führen und leichte Ü­bun­gen mit den Teil­neh­me­rin­nen ma­chen. Um An­mel­dung bis Mon­tag, 15. Ok­to­ber, wird bei Astrid Hanke un­ter der Ruf­num­mer (05264) 7345 ge­be­ten.

vom 13.10.2018 | Ausgabe-Nr. 41B

