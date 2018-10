Neue Gesichter bei der Kreispolizei

32 frisch eingestellte Beamte gehen ab sofort auf Streife

Dr. Axel Leh­mann be­grüßte 32 neue Be­am­te, die An­fang Sep­tem­ber ih­ren Dienst bei der Kreis­po­li­zei­behörde Lippe an­ge­fan­gen ha­ben. Fo­to: Po­li­zei Lippe

Kreis Lip­pe. Land­rat und Behör­den­lei­ter Dr. Axel Leh­mann hat ge­mein­sam mit sei­nen Di­rek­ti­ons­lei­tern so­wie ei­nem Ver­tre­ter des Per­so­nal­rats 32 neue Kol­le­gen in der Kreis­po­li­zei­behörde Lippe will­kom­men ge­heißen. Bei 18 der Neu­ankömm­linge han­delt es sich um frisch aus­ge­bil­dete Be­am­te, die ihr Fach­hoch­schul­stu­dium (Aus­bil­dung) er­folg­reich ab­ge­schlos­sen ha­ben. Die ü­b­ri­gen ha­ben sich auf ei­ge­nen Wunsch aus an­de­ren Behör­den nach Lippe ver­set­zen las­sen. Die große Zahl der Zugänge solle aber nicht darü­ber hin­weg­täu­schen, dass in Lippe et­li­che Be­amte in die­sem Jahr in den wohl­ver­dien­ten Ru­he­stand gin­gen oder noch ge­hen wer­den und auch aus per­sön­li­chen Grün­den die Behörde ver­las­sen ha­ben, um an ih­ren Wunsch­stand­ort zu kom­men oder aber sich an­de­ren Her­aus­for­de­run­gen zu stel­len. Dr. Leh­mann und seine Di­rek­ti­ons­lei­ter wünsch­ten den Be­am­ten al­les Gu­te, einen er­folg­rei­chen Start in der Behörde und das nötige Fin­ger­spit­zen­ge­fühl bei der Be­wäl­ti­gung ih­rer zukünf­ti­gen Auf­ga­ben. Den frisch aus der Aus­bil­dung kom­men­den Be­am­ten nahm der Behör­den­lei­ter noch fei­er­lich im Kreis­haus den Diens­teid ab.

vom 13.10.2018 | Ausgabe-Nr. 41B

