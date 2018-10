"Inklusion in den Köpfen verankern"

Landesbehinderten- und Patientenbeauftragte zu Besuch

(von links) Die lip­pi­sche In­klu­si­ons­be­auf­tragte Dé­sirée Sol­le, Clau­dia Mid­den­dorf, Lan­des­be­auf­tragte für Men­schen mit Be­hin­de­rung so­wie für Pa­ti­en­ten, LBSV-Ge­schäfts­füh­re­rin An­ge­lika Bicker, Be­hin­der­ten­be­auf­trag­ter Bruno-Diet­rich Po­de­wils, Bernd-Hein­rich Korte (Inklu­sion Kreis Lip­pe). Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Clau­dia Mid­den­dorfs Ziel ist es, "­nicht mehr nur ü­ber In­klu­sion spre­chen, son­dern das Thema in den Köp­fen zu ver­an­kern", da­mit es selbst­ver­ständ­lich wer­de. Seit Ok­to­ber 2017 ist sie für die Lan­des­re­gie­rung als Be­hin­der­ten- und Pa­ti­en­ten­be­auf­tragte im Amt. Für einen fach­li­chen Aus­tausch war Mid­den­dorf der Ein­la­dung von Bruno-Diet­rich Po­de­wils, Be­hin­der­ten­be­auf­trag­ter des Krei­ses Lip­pe, ge­folgt. Ver­schie­dene Be­hin­der­ten­be­auf­tragte der Städte und Ge­mein­den so­wie die Pa­ti­en­ten­für­spre­cher des Krei­ses, Ver­tre­ter der Wohl­fahrts­pflege und der Ver­wal­tung des Krei­ses Lippe ka­men eben­falls ins Kreis­haus. Mid­den­dorf er­klär­te, sie strebe eine bes­sere Ver­net­zung zwi­schen Land und Kom­mu­nen. Da­bei be­schäf­tige sie sich auch mit der Fra­ge: "Wie kön­nen wir noch pa­ti­en­te­n­ori­en­tier­ter wer­den?" Wei­tere Schwer­punkte seien die Bar­rie­re­frei­heit zwi­schen Arzt und Bür­ger und die In­te­gra­tion von Men­schen mit Be­hin­de­rung in den ers­ten Ar­beits­markt. Im An­schluss dis­ku­tier­ten die Teil­neh­mer mit der Lan­des­be­auf­trag­ten zu The­men im Kreis Lip­pe, wie Lü­cken in der Lan­des­bau­ord­nung be­züg­lich der Bar­rie­re­frei­heit, be­zahl­ba­ren So­zi­al­raum­woh­nun­gen oder den Vor­aus­set­zun­gen für einen Aus­weis mit ei­ner außer­ge­wöhn­li­chen Geh­be­hin­de­rung (aG). Die Lan­des­be­auf­tragte sagte zu, An­re­gun­gen aus der Dis­kus­sion mit in den Land­tag zu neh­men. Im An­schluss be­suchte Mid­den­dorf die Ein­rich­tung des Lip­pi­schen Blin­den- und Seh­be­hin­der­ten­ver­eins (LBSV) in Hei­de­nol­den­dorf. Ge­schäfts­füh­re­rin An­ge­lika Bi­cker führte die Be­tei­lig­ten durch ver­schie­de­nen Werk­statt­ab­schnitte und die neu er­bau­ten Ge­bäu­de­teile so­wie die ein­drucks­volle Mensa. "Eine rundum ge­lun­gene Ver­an­stal­tung, die Per­so­nen mit glei­cher Ziel­rich­tung zu­sam­men­ge­bracht hat", so Dé­sirée Sol­le, die In­klu­si­ons­be­auf­tragte des Krei­ses.

