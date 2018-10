Jan Forster begeistert mit mentalen Tricks

Scheinbar unmögliche Darbietungen sorgen für Staunen

Be­su­che­rin Eva wird während des Pro­gramms von Men­ta­list Jan Fors­ter in des­sen Bann ge­zo­gen. Fo­to: Bart­ling

Det­mold (r­b). Rund 250 Gäste folg­ten der Ein­la­dung des Men­ta­lis­ten und Ge­dan­ken­le­sers Jan Fors­ter zu sei­nem Pro­gramm "­Mit al­len Sin­nen - (k)ein men­ta­ler Un­fug" in das Det­mol­der Som­mer­thea­ter. Auf Ein­la­dung des Ro­tary Clubs Det­mold-Blom­berg ver­setzte er das Pu­bli­kum wie­der und wie­der in Stau­nen. Der Er­lös kommt der Kam­pa­gne im Kampf ge­gen Kin­der­läh­mung "End Po­lio now" zu­gu­te.

Be­reits zu Be­ginn lei­tete eine Ton­band-Stimme das Pro­gramm mit den Wor­ten "Er wird heute Abend in Ih­ren Köp­fen spa­zie­ren ge­hen, ob Sie es wol­len oder nicht", ge­ra­dezu ver­heißungs­voll ein. Fors­ter aber, der sich nicht nur mit men­ta­len Tricks aus­kennt, prä­sen­tierte sich darü­ber hin­aus auch als ta­len­tier­ter Mo­de­ra­tor und nahm dem Pu­bli­kum so­fort jede Furcht vor dem Ü­ber­natür­li­chen. "­Sie brau­chen keine Angst zu ha­ben. An­ders als die Wer­bung oder Po­li­tik richte ich in den Köp­fen der Zu­schauer kei­nen Scha­den an." Im Laufe des Abends suchte er sich im­mer wie­der ein­zelne Be­su­cher aus dem Pu­bli­kum her­aus, die seine Ex­pe­ri­mente un­ter­stüt­zen soll­ten. Los ging es bei Zu­schaue­rin Eva. Sie ent­schied, wel­che von zwei Pa­pier­tüten der Men­ta­list zer­plat­zen las­sen soll­te. Am Ende ge­wann sie einen großen Schoko-Ted­dy­bär, der sich in der noch un­ver­sehr­ten Tüte be­fand. An­sch­ließend er­riet Fors­ter kur­zer­hand ihr Stern­zei­chen und eine be­lie­bige zwei­stel­lige Zahl, die sie sich zu­vor in Ge­dan­ken und zum Be­weis auf­ge­schrie­ben hat­te. Be­son­ders be­ein­dru­ckend war die Dar­bie­tung des Ge­dan­ken­le­sers bei ei­nem Ex­pe­ri­ment mit fünf ver­schie­de­nen Ge­trän­ken. Fors­ter ver­band sich in Ge­dan­ken mut­maß­lich mit dem Ge­schmacks­sinn von Teil­neh­me­rin Ruth, die hin­ter sei­nem Rü­cken einen Schluck Cola ge­nom­men hat­te, was der Men­ta­list auch so­fort er­riet. Nach­dem die ü­b­ri­gen Ge­tränke an ei­nige Gäste im Pu­bli­kum ver­teilt wur­den, schluss­fol­gerte Fors­ter auch de­ren In­halte in der kor­rek­ten Rei­hen­fol­ge. Als er dann den Arm von Zu­schaue­rin Dag­mar berührte und zeit­gleich die Glo­cke in der Hand von Ehe­mann Ralf zu klin­geln be­gann, ohne das die­ser auch nur eine Re­gung von sich gab, war das Pu­bli­kum vollends fas­zi­niert.

