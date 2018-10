90 Jahre Ballgefühl

Lem­go. Recht­zei­tig zum Ver­eins­ju­biläum des großen Lem­goer Ten­nis­clubs am Stein­stoß ist die 64-sei­tige Fest­schrift "90 Jahre Ball­ge­fühl" fer­tig ge­wor­den. In ei­ner be­acht­li­chen Re­dak­ti­ons­ar­beit aus Ver­eins­mit­glie­dern in Zu­sam­men­ar­beit mit der Lem­goer Wer­be­agen­tur Siek­mann wurde ein um­fang­rei­ches Zeit­do­ku­ment des Clubs er­stellt. Es gibt eine aus­führ­li­che Vor­stel­lung al­ler ak­ti­ven Mann­schaf­ten und Hob­by­grup­pen, die bei Blau-Weiß ak­tiv sind. Auch zwei Ten­nis­pro­fis kom­men zu Wort: An­dré Be­ge­mann, des­sen Pro­fi­kar­riere in Lemgo be­gann, so­wie Chri­sto­pher Ko­de­risch plau­dern aus dem "Näh­käst­chen" ih­rer Ten­nis­lauf­bahn. Die Fest­schrift ist kos­ten­frei im Club­haus am Stein­stoß 35 er­hält­lich, so­lange der Vor­rat reicht.

vom 10.10.2018 | Ausgabe-Nr. 41A

