Kindertheater im Schmiedeamtshaus

Lem­go. "Ei­er­sa­lat zum Qua­drat" gibt es am Sams­tag, 13. Ok­to­ber um 11 Uhr im Schmie­de­amts­haus am Markt­platz. Lemgo Mar­ke­ting holt wie­der Ka­rin Meier mit ih­rem Kin­der­thea­ter Rum­ba­la­bumba in die Han­se­stadt. Ein­tritt ist wie im­mer frei­.­Der mäch­tige Zau­be­rer Zim­ba­lus ist ex­tra aus dem Zau­ber­wald an­ge­reist, um Hexe Schmu­se­mund auf die große Zau­ber­prü­fung vor­zu­be­rei­ten. Und heute nun ist der große Tag der Prü­fung, heute ent­schei­det sich, ob Schmu­se­mund als gute Hexe im Flie­gen­pilz­wald blei­ben darf. Wie gut, dass man Freunde hat, sonst würde nicht ein­mal so ein gu­ter Zau­ber­spruch wie "Ei­er­sa­lat zum Qua­drat" hel­fen.­Seit 2001 wird das Kin­der­thea­ter von der Lemgo Mar­ke­ting or­ga­ni­siert. Die Ge­samt­kos­ten wer­den zum Teil durch den Ein­zel­han­del ü­ber die Event­pau­schale fi­nan­ziert und zum an­de­ren Teil be­tei­li­gen sich als Spon­sor-Part­ner an der Ver­an­stal­tungs­rei­he.

vom 10.10.2018 | Ausgabe-Nr. 41A

Drucken | Versenden