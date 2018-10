Sich der eigenen Wünsche bewusst werden

Aktion "Bevor ich sterbe, möchte ich..." ruft in Lemgo zum Mitmachen auf

Bir­git Blei­baum vom Hos­piz­dienst schreibt vorab schon ein­mal auf, was sie selbst noch er­le­ben will, be­vor die stirbt. Fo­to: WAG

Lemgo (WAG). Der Am­bu­lante Hos­piz- und Pal­lia­tiv-Be­ra­tungs­dienst Lippe lädt Bür­ger zu ei­ner be­son­de­ren Ak­tion "­Be­vor ich ster­be, möchte ich..." ein: Auf großen Ta­feln auf dem Kirch­hof St. Ni­co­lai kön­nen die Men­schen auf­schrei­ben, was sie noch ma­chen möch­ten, be­vor sie ster­ben. Da­mit will der Hos­piz­dienst zum Nach­den­ken an­re­gen. Denn das Le­ben ist end­lich, die rest­li­che Zeit be­grenzt. Was also tun mit die­ser Zeit, die so kost­bar ist und doch meist in der Hek­tik des All­tags ver­streicht? In­ne­hal­ten, nach­den­ken ü­ber die Din­ge, die je­dem ein­zel­nen wich­tig sind - darum geht es. Bir­git Blei­baum vom Hos­piz­dienst selbst muss nicht lange ü­ber­le­gen: "­Mit Man­tas schwim­men"– das ist seit Jah­ren ihr Le­bens­traum. Und es ist eben die­ser Satz, den sie si­cher auch auf die großen Ta­feln schrei­ben wird, die ab Sonn­tag, 14. Ok­to­ber, auf dem Kirch­hof von St. Ni­co­lai ste­hen wer­den. Die Idee zu der Ak­tion kommt aus der USA. Dort ver­suchte Candy Chung vor Jah­ren die Trauer um einen ver­stor­be­nen Freund zu ver­ar­bei­ten und nutzte dafür ein leer ste­hen­des Haus als Rie­sen-Ta­fel für die Worte "­Be­fore I die..." (Be­vor ich ster­be...). Sie bat Freunde und Nach­barn, den Satz zu ver­vollstän­di­gen und war von der Re­so­nanz ü­ber­wäl­tigt. Die Ak­tion ging um die Welt und kommt ab Mitte Ok­to­ber auch in Lemgo an. "Letzt­lich geht es doch dar­um, sich zu hin­ter­fra­gen, sich der End­lich­keit des Le­bens be­wusst zu wer­den, inne zu hal­ten und sich sei­ner Prio­ritäten und Wün­sche be­wusst zu wer­den", er­klärt Bir­git Blei­baum die In­itia­ti­ve. Zwei Wo­chen la­den die großen Ta­feln je­den Bür­ger ein, seine Wün­sche und Träume auf­zu­schrei­ben.

Was möchte er oder sie tun, be­vor es mit dem Le­ben zu Ende geht? Im ver­gan­ge­nen Jahr be­reits hat der Hos­piz­dienst Lippe die Ak­tion in Det­mold rea­li­siert. Zwei Wo­chen stan­den die Ta­feln ge­genü­ber vom Lan­des­thea­ter und wur­den eif­rig ge­nutzt von Män­ner und Frau­en, Ju­gend­li­chen und Kin­dern. "Da wurde ge­schrie­ben, aber auch ge­re­det und dis­ku­tier­t", er­in­nert sich Bir­git Blei­baum an die Ak­tion und ruft sich ei­nige der Sätze ins Ge­dächt­nis: "­Mei­nen Kin­dern sa­gen, dass ich sie lie­be", "­Mit mei­ner bes­ten Freun­din in Ur­laub fah­ren", "­Mir die Haare bunt fär­ben". Sie hofft, dass mög­lichst viele Men­schen am Kirch­hof St. Ni­co­lai vor­bei­kom­men, um ihre Wün­sche auf den Ta­feln zu ar­ti­ku­lie­ren. Abends wer­den die Ta­feln fo­to­gra­fiert, mor­gens ab­ge­wischt, um Platz für neue Vor­sätze zu schaf­fen. Die Fo­tos wer­den dann auf der Web­site "ww­w.hos­piz-lip­pe.­de" ver­öf­fent­licht. Die Ak­tion wird am Sonn­tag, 14. Ok­to­ber, 14 Uhr, mit ei­nem Fes­t­akt im Rat­haus mit ge­la­de­nen Gäs­ten eröff­net, an dem auch Land­rat Dr. Axel Leh­mann teil­nimmt. Be­reits am Sams­tag, 13. Ok­to­ber, lädt der Hos­piz­dienst an­läss­lich des Welt­hos­piz­ta­ges von 9.30 bis 13 Uhr an den In­fo­stand vor Apollo-Op­tik in die Mit­tel­straße ein. Wei­tere In­fos auf der In­ter­netseite "ww­w.hos­piz-lip­pe.­de".

