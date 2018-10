Ein Stück Heimatgeschichte erlebt einen neuen Aufschwung

Das 44. Gesamtlippische Plattdeutschentreffen steht am 21. Oktober an

Kreis Lippe (k­m/n­r). "e­döns, Pille­pop­pen, Boll­chen, Pöm­pel, nö­cke­lig, ramm­dö­sig, Twe­te, ju­ckeln, wulla­cken, öm­me­lig und bröm­me­lig". Wer ver­steht heute noch Platt­deutsch? Wo ha­ben die Groß­el­tern, viel­leicht auch die El­tern noch Spu­ren ei­nes Stückes Hei­mat­ge­schichte hin­ter­las­sen? Die Zahl de­rer, die den Dia­lekt der Nie­der­deut­schen Spra­che im Kreis Lippe ver­ste­hen – oder ihn gar spre­chen – hat in den letz­ten Jah­ren ste­tig ab­ge­nom­men. In­zwi­schen in­ter­es­sie­ren sich aber wie­der mehr Men­schen für "lipp­s­kes Plat­t" und auch so man­che Grund­schule sucht mitt­ler­weile den Kon­takt zum Nie­der­deut­schen. Wenn am Sonn­tag, 21. Ok­to­ber das in­zwi­schen 44. Ge­samtlip­pi­sche Platt­deut­schen­tref­fen ab 14.30 Uhr im "Hörs­ter Krug" in Lage-Hörste statt­fin­det, hof­fen die Or­ga­ni­sa­to­ren auf re­ges In­ter­esse – auch bei (noch) nicht vor­han­de­nen Kennt­nis­sen um "lipp­s­kes Plat­t". Platt ler­nen oder die ein­ge­ros­te­ten Kennt­nisse wie­der­auf­le­ben las­sen kann man ab No­vem­ber auch in den Kur­sen der Volks­hoch­schu­len Lippe-West und Det­mold-Lem­go. In Ko­ope­ra­tion mit dem Lip­pi­schen Hei­mat­bund wer­den in Det­mold und Lage Kurse an­ge­bo­ten, bei de­nen dies­mal auch noch ein paar Plätze frei sind. Viel­leicht ver­ste­hen ja doch mehr Men­schen Platt, als an­ge­nom­men wird und wis­sen, den nach­fol­gen­den Text von Wer­ner Zahn zu ü­ber­set­zen: Ol­les inne Fis­sen? Eck sin di­u­send Johre ault, Leuwe et warm un auk kault, Weuge hun­nert Ki­lo­gramm Un liebe hür in­’n Schlamm, Büi Sunne un büi Schnee An’n Grund van’n scheu­nen Schüer­see. Eck sin Bengst, Dat Schüer­see­ge­spenst, Olle Struike sin müi recht, Jo, eck sin eun dol­ler Hecht! Eck sin Bengst! Es dat Wed­der mol ganz dull, Es de Seu van Mins­ken full. Teo de an­nern kleu­nen Fis­ken Misch eck müi dot­wis­ken. De Luie schrüiet un do­bet, Denn eck sam­mel Ba­de­bü­xen. Ü­ber­set­zung und mehr auf Seite 3

vom 10.10.2018 | Ausgabe-Nr. 41A

Drucken | Versenden