Fünf Jahre für die Integration aktiv

Kommunales Integrationszentrum im Kreis Lippe hat gefeiert

Fünf Jahre Kom­mu­na­les In­te­gra­ti­ons­zen­trum im Kreis Lip­pe: (v.l.) Dr. Frank Oli­ver Klu­te, Kom­mu­na­les In­te­gra­ti­ons­zen­trum Lip­pe, Wolf­gang Pe­ters, Kom­mu­na­les In­te­gra­ti­ons­zen­trum Lip­pe, Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Land­rat Kreis Lip­pe, Alex­an­dra Stee­ger, Lei­tung Kom­mu­na­les In­te­gra­ti­ons­zen­trum Lip­pe, Karl-Ei­tel John, Ver­wal­tungs­vor­stand Kreis Lip­pe. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Seit nun­mehr fünf Jah­ren be­steht das Kom­mu­nale In­te­gra­ti­ons­zen­trum (KI) des Krei­ses Lippe und ent­wi­ckelt, or­ga­ni­siert und eva­lu­iert An­ge­bo­te, um die Par­ti­zi­pa­tion von Men­schen mit Zu­wan­de­rungs­ge­schichte zu ver­bes­sern. "­Mit­tels Ver­net­zung, krea­ti­ver Ideen und viel­fäl­ti­ger Pro­gram­me, Pro­jekte und Maß­nah­men ge­lang es dem KI ge­mein­sam mit den Kom­mu­nen ab 2015, auch den Her­aus­for­de­run­gen der Flücht­lings­zu­wan­de­rung zu be­geg­nen und Wege in die In­te­gra­tion auf­zu­zei­gen", schreibt der Kreis Lippe in ei­ner Mit­tei­lung. Fünf Jahre er­folg­rei­che Ar­beit wur­den nun mit ei­ner "Wo­che für die Viel­heit" ge­fei­ert.

"Das KI wird auch in Zu­kunft an der Seite der Kom­mu­nen ste­hen, da­mit im Kreis Lippe die In­te­gra­tion op­ti­mal wei­ter­ent­wi­ckelt wer­den kann. Mö­gen auch die Flücht­lings­zah­len wei­ter­hin sin­ken, die In­te­gra­tion von Men­schen, die aus an­de­ren Län­dern zu uns ge­kom­men sind und vor­aus­sicht­lich län­gere Zeit blie­ben wer­den, wird eine ganz wich­tige ge­sell­schaft­li­che Auf­gabe blie­ben", er­klärt Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Auch in­halt­lich sei die Ar­beit des KIs nicht be­en­det: Von der An­sied­lung der neu zu­ge­wan­der­ten Men­schen bis hin zu ei­ner ge­lun­ge­nen In­te­gra­tion in ei­ner Ge­sell­schaft der Viel­heit be­dürfe es auch im Kreis Lippe noch vie­ler Pro­gram­me, Pro­jek­te, Maß­nah­men und Ide­en. Die Auf­takt­ver­an­stal­tung um­fasste ne­ben den Wort­bei­trä­gen des Ver­wal­tungs­vor­stands Karl-Ei­tel John und der Staats­se­kretärin im Mi­nis­te­rium für Kin­der, Fa­mi­lie, Flücht­linge und In­te­gra­tion (MKFFI), Se­rap Gü­ler, einen in­ten­si­ven Ein­blick in die ak­tu­elle Ar­beit des KIs. An ver­schie­de­nen Stän­den be­stand die Mög­lich­keit, sich mit den Lei­tern der An­ge­bote aus­zut­au­schen und In­for­ma­tio­nen zu er­hal­ten. Ein Höhe­punkt des ü­ber 80 Ver­an­stal­tun­gen um­fas­sen­den Pro­gramms zur "Wo­che für die Viel­heit" war der Vor­trag "Viel­heit und Zu­sam­men­ar­beit –Ü­ber die Än­de­rung der Per­spek­tive in der post­mi­gran­ti­schen Ge­sell­schaft" des re­nom­mier­ten In­te­gra­ti­ons­for­schers Dr. Mark Ter­kes­si­dis. Der Re­fe­ren­ten zeigte auf, wie In­sti­tu­tio­nen, Or­ga­ni­sa­tio­nen und Ein­rich­tun­gen un­se­rer Ge­sell­schaft "­fit" für Viel­heit wer­den soll­ten.

vom 10.10.2018 | Ausgabe-Nr. 41A

