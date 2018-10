Miniköche starten wieder

Prinzessin begrüßt junge Teilnehmer

Kreis Lip­pe. Ge­sunde Ernährung, Knig­ge, Wa­ren­kun­de, Ser­vice und natür­lich das Ko­chen – diese Dinge ste­hen im Vor­der­grund der Mi­ni­köche Lip­pe. 15 Kin­der zwi­schen neun und elf Jah­ren wer­den in den nächs­ten zwei Jah­ren von en­ga­gier­ten lip­pi­schen Köchen und Ga­stro­no­men zu klei­nen Köchen aus­ge­bil­det. Die Schirm­her­rin Prin­zes­sin Ma­ria zur Lippe be­grüßte die neuen Mi­ni­köche.

"Uns ha­ben so viele tolle Be­wer­bun­gen er­reicht, aber wir konn­ten lei­der nicht alle neh­men", be­schreibt Anja Lim­berg, Team­lei­te­rin der Mi­ni­köche Lip­pe, die Si­tua­tion. Das Pro­jekt ist eine ge­mein­same In­itia­tive des Köche­clubs Lip­pe, der IHK Lippe zu Det­mold und vie­len wei­te­ren Part­nern aus der Ga­stro­no­mie und der Wirt­schaft. Der zwei Jahre dau­ernde Kurs wird zur Fach­kräf­te­si­che­rung im Gast­ge­werbe und der Un­ter­rich­tung zur ge­sun­den und re­gio­na­len Ernährung durch­ge­führt. In den mo­nat­li­chen Tref­fen in ga­stro­no­mi­schen Ein­rich­tun­gen er­hal­ten die Kin­der Grund­wis­sen in der Wa­ren­kun­de, im An­bau von Le­bens­mit­teln und de­ren fach­ge­rechte Zu­be­rei­tung. Da­bei ist die Ernährungs­lehre ge­nauso wich­ti­ger Leh­rin­halt wie Grund­la­gen im Tisch­ver­hal­ten und im Ser­vice. Beim ers­ten Tref­fen er­hiel­ten die Kin­der ihre Aus­rüs­tung samt Schneid­brett, Gemü­se­mes­ser und Schürze - und al­les in ei­ner ei­ge­nen Um­hän­ge­ta­sche. "­Die Er­fah­run­gen aus den bis­he­ri­gen zwei Jahr­gän­gen ha­ben uns ge­zeigt, dass un­ser En­ga­ge­ment bei den Kin­dern und auch bei den El­tern schon zu ei­nem ers­ten Um­den­ken und zum be­wus­s­te­ren Um­gang mit Um­welt und Ernährung, aber vor al­lem un­se­rem Be­rufs­bild ge­genü­ber ge­führt ha­ben", be­tont Jür­gen Ra­be, Vor­sit­zen­der des Köche­clubs Lip­pe. Or­ga­ni­sa­to­risch wer­den die Mi­ni­köche ebenso wie die Ju­niorköche Lippe – als An­ge­bot für Ju­gend­li­che vor der di­rek­ten Aus­bil­dungs­phase – durch die IHK Lippe be­glei­tet.

vom 10.10.2018 | Ausgabe-Nr. 41A

