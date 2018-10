Den Berufsabschluss gut schaffen

Agentur für Arbeit berät Betriebe und Auszubildende

Kreis Lip­pe. Mit Be­ginn der Aus­bil­dung ar­bei­ten viele Ju­gend­li­che auf eine er­folg­rei­che Prü­fung hin. Sie möch­ten Be­rufs­schule und die Ar­beit im Be­trieb meis­tern, um so er­folg­reich in das Be­rufs­le­ben zu star­ten. Manch­mal gibt es auf die­sem Weg aber Stol­per­stei­ne, die den Er­folg der Aus­bil­dung ge­fähr­den kön­nen. Un­ter­stüt­zung gibt es dann von der Agen­tur für Ar­beit Det­mold, zum Bei­spiel durch die As­sis­tierte Aus­bil­dung."In den meis­ten Fäl­len sind es nur kleine Pro­ble­me, die während ei­ner Aus­bil­dung auf­tre­ten", weiß Bet­tina Krei­ling, Lei­te­rin des Ar­beit­ge­ber-Ser­vices der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur. "Eine schlechte Note in der Be­rufs­schu­le, oder mal Är­ger im Be­trieb. Oft kein Grund zur Sor­ge. Wenn aber bei­spiels­weise sprach­li­che Pro­ble­me, Sor­gen im pri­va­ten Um­feld oder dau­er­hafte Schwie­rig­kei­ten im Aus­bil­dungs­be­trieb be­ste­hen, wa­ckelt der er­folg­rei­che Ab­schluss der Aus­bil­dung. Ein Aus­bil­dungs­be­glei­ter kann dann hel­fen."

Im Rah­men der As­sis­tier­ten Aus­bil­dung kön­nen Aus­zu­bil­dende und Aus­bil­dungs­be­trieb un­ter­stützt wer­den. Ein Aus­bil­dungs­be­glei­ter hilft da­bei, Pro­bleme und de­ren Ur­sa­chen zu er­ken­nen und zu be­sei­ti­gen. Dies kön­nen Ge­spräche im Be­trieb sein oder auch Nach­hil­fe­an­ge­bo­te, um die Be­rufs­schule bes­ser meis­tern zu kön­nen. So­fern sich Schwie­rig­kei­ten schon zu Be­ginn der Aus­bil­dung ab­zeich­nen, kann die As­sis­tierte Aus­bil­dung auch be­reits zum Start der Aus­bil­dung in An­spruch ge­nom­men wer­den. Die Kos­ten kön­nen von der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur ü­ber­nom­men wer­den. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es bei der Ar­beit­s­agen­tur, bei der sich so­wohl Ar­beit­ge­ber als auch Ju­gend­li­che di­rekt in­for­mie­ren kön­nen.

