Zwischen Weltraum, Star Wars und intelligenten Maschinen

MINT-Camps für lippische Schüler in den Herbstferien

Nicht nur et­was für Star Wars Fans: Beim MINT-Schü­ler­camp kön­nen die Teil­neh­mer ihr eig­nes Licht­schwert bau­en. In­tel­li­gente Ma­schi­nen er­leich­tern un­se­ren All­tag aber was steckt da­hin­ter an Tech­nik? Schü­ler kön­nen in For­schungs­la­bo­ren an Ma­schi­nen ex­pe­ri­men­tie­ren und sich am ei­ge­nen Bau aus­pro­bie­ren. Fo­to: zdi-Zen­trum Lip­pe.­MINT

Kreis Lip­pe. Das zdi-Zen­trum Lip­pe.­MINT (Ma­the­ma­tik, In­for­ma­tik, Na­tur­wis­sen­schaft und Tech­nik) ver­an­stal­tet in den Herbst­fe­rien drei Schü­ler­camps. An­ge­spro­chen sind Schü­ler ab der 8. Klas­se, die Lust ha­ben, sich mit MINT-The­men zu be­schäf­ti­gen. Die Teil­nahme ist kos­ten­los.

In der ers­ten Fe­ri­en­wo­che von Mon­tag, 15. Ok­to­ber, bis Don­ners­tag, 18. Ok­to­ber, fin­det in Lemgo das Schü­ler­camp "­MINT-Pro­jekt am Rande des Weltalls" statt. Die Teil­neh­mer bauen eine Son­de, die bestückt mit Ac­tion­cams, Da­ta­log­gern und GPS an ei­nem Wet­ter­bal­lon in die Stra­to­s­phäre ge­schickt wird. Wenn die Sonde wie­der ge­lan­det und ge­bor­gen ist, wer­ten die Ju­gend­li­chen Fil­me, Bil­der und Da­ten mit den Pro­fis der Stra­tof­light GbR aus. Das Pro­jekt ver­spricht atem­be­rau­bende Bil­der aus der Stra­to­s­phäre und neue Er­kennt­nisse aus 40.000 Me­tern Höhe. In der zwei­ten Fe­ri­en­wo­che von Mon­tag, 22. Ok­to­ber, bis Don­ners­tag, 25. Ok­to­ber, star­tet Epi­sode II des Schü­ler­camps "­Bau Dir Dein ei­ge­nes Licht­schwer­t". Für das Licht­schwert wird nicht nur der Griff aus Alu­mi­nium de­si­gnt und ge­fer­tigt, son­dern auch eine pro­gram­mier­bare Elek­tro­nik für Licht und rea­lis­ti­sche So­unds gelötet und ein­ge­baut. Das End­er­geb­nis kön­nen die Teil­neh­mer mit nach Hause neh­men. Par­al­lel dazu wird vom 22. bis 25. Ok­to­ber auch das Camp "In­tel­li­gente Ma­schi­nen" für Schü­ler ab der 10. Klasse an­ge­bo­ten. Die Teil­neh­mer er­hal­ten einen Ein­blick in die Ar­beit von In­ge­nieu­ren und führen Ex­pe­ri­mente so­wie prak­ti­sche Ü­bun­gen in For­schungs­la­bo­ren und Un­ter­neh­men durch. Da­bei ler­nen sie was In­tel­li­gente Tech­ni­sche Sys­teme sind, wie sie funk­tio­nie­ren und wie sie uns im All­tag hel­fen kön­nen. Für die Teil­nahme und even­tu­elle Bustrans­fers ent­ste­hen den Schü­lern keine Kos­ten. Eine An­mel­dung auf "ww­w.lippe-mint.­de" ist je­doch not­wen­dig. Die Camps wer­den durch das Mi­nis­te­rium für Kul­tur und Wis­sen­schaft des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len und der Bun­de­s­agen­tur für Ar­beit ge­för­dert.

vom 06.10.2018 | Ausgabe-Nr. 40B

