Weltweit wieder mehr Hungernde

Ev. Gemeinden sammeln für Brot für die Welt

Kreis Lip­pe. Rund um den 7. Ok­to­ber fei­ern die Kir­chen­ge­mein­den in Lippe das Ern­te­dank­fest. Aus die­sem An­lass ruft die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che zu Spen­den für "­Brot für die Welt" auf. "Vie­len Men­schen wird nach der großen Dürre im Som­mer be­wusst, wie dank­bar wir in Deutsch­land für eine ge­si­cherte Le­bens­mit­tel-Ver­sor­gung sein kön­nen", so Die­ter Böke­mei­er, Pfar­rer für Ö­ku­mene und Mission der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che. Die Re­gale in den Su­per­märk­ten seien trotz­dem nicht lee­rer ge­wor­den. Die Land­wirte al­ler­dings mach­ten sich be­reits große Sor­gen. In an­de­ren Tei­len der Welt sei die Si­tua­tion noch viel schwie­ri­ger. Viele afri­ka­ni­sche Län­der etwa hät­ten es in­zwi­schen re­gel­mäßig mit ei­ner ver­kürz­ten Re­gen­zeit zu tun, ei­ner Folge des Kli­ma­wan­dels. Das be­drohe die Ernährungs­si­cher­heit di­rekt. Auch sei die Zahl der welt­weit von Hun­ger und Man­ge­lernährung be­trof­fe­nen Men­schen zum ers­ten Mal seit Jah­ren wie­der ge­stie­gen. Die evan­ge­li­sche Ak­tion Brot für die Welt kämpfe ge­gen diese Ent­wick­lung. So habe sie in der lau­fen­den Ak­tion 2018 das Thema "­Was­ser für al­le" als Schwer­punkt ge­wählt. Viele in­no­va­tive Pro­jek­te, zum Bei­spiel zur Spei­che­rung von Re­gen­was­ser, wür­den welt­weit durch­ge­führt. Aber auch für eine ge­rechte Ver­tei­lung vor­han­de­ner Was­serres­sour­cen ins­ge­samt setze sich das Hilfs­werk mit Nach­druck ein. Wei­tere In­for­ma­tio­nen un­ter "ww­w.­brot-fuer-die-welt.­de".

vom 06.10.2018 | Ausgabe-Nr. 40B

