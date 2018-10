Selbstbewusst zum neuen Job

Brakelsieker Schwerbehinderter arbeitet als Tischler

Am Ar­beits­platz: Da­niel Ni­ko­lei­ski (rechts) mit (von links) Ge­schäfts­füh­rer Jo­han­nes Pott­hast, Bet­tina Krei­ling (Team­lei­te­rin Ar­beit­ge­ber-Ser­vice), Mecht­hild Wie­der­stein (Team­lei­te­rin Be­ruf­li­che Re­ha­bi­li­ta­tion und Teil­ha­be). Fo­to: Agen­tur für Ar­beit Det­mold

Kreis Lip­pe. Der 30-jäh­rige Da­niel Ni­ko­lei­ski ar­bei­tet seit Mitte Juni bei Firma Pott­hast Holz­tech­nik GmbH & Co. KG in Barn­trup. So selbst­ver­ständ­lich, wie er nach kur­zer Zeit die End­fer­ti­gung von Mö­belstü­cken und der­glei­chen mehr meis­tert, so selbst­be­wusst zeigte er sich be­reits im Prak­ti­kum vor Ort. "­Durch sein Auf­tre­ten und seine Hal­tung nach dem Mot­to: ‚Ich bin schwer­be­hin­dert, kann es aber trotz­dem‘, hat mich Da­niel Ni­ko­lei­ski von sich ü­ber­zeugt. Natür­lich war auch seine fach­li­che Vor­stel­lung her­vor­ra­gen­d", er­klärt Pott­hast-Ge­schäfts­füh­rer Jo­han­nes Pott­hast.

Als Ge­schäfts­füh­rer des zweit­größten holz­ver­ar­bei­ten­den Be­trie­bes in Lippe mit der­zeit 42 Mit­ar­bei­tern ist Pott­hast stän­dig auf der Su­che nach ge­eig­ne­ten Tisch­lern. Bet­tina Krei­ling, Team­lei­te­rin des Ar­beit­ge­ber-Ser­vices der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur, un­ter­stützt bei der Ver­mitt­lung, wenn­gleich der Markt ziem­lich leer­ge­fegt ist: "­Seit rund zwei Jah­ren ha­ben wir in der Re­gel mehr Stel­len als Be­wer­ber im Holz­be­reich. Wer also vom Fach ist, aber der­zeit bran­chen­fremd ar­bei­tet, hat gute Chan­cen, im er­lern­ten Be­ruf wie­der Fuß zu fas­sen." Das bestätigt auch Pott­hast, und er­mu­tigt In­ter­es­sier­te, sich für ein Prak­ti­kum zu mel­den. "­Die Kle­be­ef­fekte sind enorm. Wenn beide Sei­ten zu­sam­men­pas­sen, steht ei­nem Ar­beits­ver­trag nichts im Weg. Das zeigt auch das Bei­spiel Da­niel Ni­ko­leis­ki." Ni­ko­leis­ki, der mit ei­nem feh­len­den Un­ter­arm auf die Welt kam, han­tiert rou­ti­niert mit sei­nem rech­ten Arm, an des­sen El­len­bo­gen sich die Hand mit vier Fin­gern an­sch­ließt. "Ich kenne das seit mei­ner Ge­burt so, und für mich ist das selbst­ver­ständ­lich und kein Han­di­cap", be­rich­tet der 30-Jäh­ri­ge. "Ich wollte schon als Kind später et­was Hand­werk­li­ches ma­chen, und wurde aus Lei­den­schaft Tisch­ler." Des­we­gen ab­sol­vierte er die Aus­bil­dung zum Fach­prak­ti­ker für Holz­ver­ar­bei­tung. "Da­bei han­delt es sich um eine son­der­ge­re­gelte Aus­bil­dung für Men­schen mit kör­per­li­chen Ein­schrän­kun­gen und/ oder etwa ei­ner Lern­be­hin­de­rung", er­klärt Mecht­hild Wie­der­stein, Team­lei­te­rin Be­ruf­li­che Re­ha­bi­li­ta­tion und Teil­habe der Agen­tur für Ar­beit Det­mold. Auch wenn Ni­ko­lei­ski seine kör­per­li­che Be­hin­de­rung nicht als Han­di­cap emp­fin­det, so war die son­der­ge­re­gelte Aus­bil­dung den­noch gut und sinn­voll für ihn. "Es kann je­der­zeit auf be­son­dere Be­dürf­nisse und An­for­de­run­gen rea­giert wer­den, und das schafft Si­cher­heit", so der junge Mann, der im El­tern­haus in Bra­kel­siek wohnt, und von ei­nem Pott­hast-Kol­le­gen täg­lich zur und von der Ar­beit ge­bracht wird. Der 30-Jäh­rige weiß dies sehr zu schät­zen: "Es regt mich aber auch dazu an, bald mei­nen Füh­rer­schein zu ma­chen. Da werde ich mo­bi­ler und ei­genstän­di­ger." Und noch einen Vor­teil hat der Füh­rer­schein in spe: Er wäre nicht nur prak­tisch für das Pen­deln zur Ar­beit, son­dern auch für die Fahr­ten zur Alm, schließ­lich ist Da­niel Ni­ko­lei­ski Fuß­ball­fan und bei der Ar­mi­nia in Bie­le­feld re­gel­mäßig im Sta­dion.

vom 06.10.2018 | Ausgabe-Nr. 40B

