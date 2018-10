Bewegungsförderung für die Kleinsten

Zusatzqualifikation für Erzieher und Tagesmütter

Ge­mein­sam für die Be­we­gungs­för­de­rung der Kleins­ten: (1. Reihe von links) Max Beuys, Sport­fach­kraft vom Kreiss­port­bund Lippe und Sonja Si­on­tas, Fach­be­reich Kin­der­ta­gespflege Kreis Lip­pe, zu­sam­men mit den Teil­neh­me­rin­nen. Fo­to: Kreiss­port­bund Lip­pe.

Kreis Lip­pe. Vom Krab­beln zum Lau­fen, vom Brab­beln zum Spre­chen, vom Ex­pe­ri­men­tie­ren zum Spie­len. In der neuen Zer­ti­fi­kats­aus­bil­dung "­Be­we­gungs­för­de­rung in der Kin­der­ta­gespflege – Be­we­gung und Spiel für die Kleins­ten (U3)" ler­nen zehn Teil­neh­mer wie es ge­lingt, die natür­li­chen Be­dürf­nisse und In­ter­es­sen von Kin­dern zu nut­zen und zu för­dern. Die Zer­ti­fi­kats­aus­bil­dung ist ein An­ge­bot vom Kreis Lippe und dem Kreiss­port­bund.

Die Teil­neh­me­rin­nen er­ler­nen Fach­wis­sen ü­ber ver­schie­dene Ent­wick­lungs­be­rei­che und wie dazu pas­sende Be­we­gungs­an­ge­bote im All­tag ge­fun­den wer­den. Sie er­fah­ren vor­han­dene Räu­me, auch in der Na­tur, für Be­we­gungs­an­lässe zu nut­zen. Me­tho­den und Maß­nah­men der Un­fall­prä­ven­tion wer­den von den Ta­ges­pfle­ge­per­so­nen um­ge­setzt. Um das Ge­lernte di­rekt mit den Kin­dern um­setz­ten zu kön­nen, er­hiel­ten die Teil­neh­mer eine kleine Samm­lung von Be­we­gungs­ma­te­ria­li­en, fi­nan­ziert vom Fa­mi­li­en­freund­li­chen Kreis. Be­we­gung ist der Mo­tor zur Be­wäl­ti­gung vie­ler Ent­wick­lungs­auf­ga­ben der Kin­der. In der Kin­der­ta­gespflege wer­den statt Be­we­gungs­räu­men oder Turn­mat­ten die vor­han­de­nen Ma­te­ria­lien im häus­li­chen Um­feld und in der Um­ge­bung für die Be­we­gungs­för­de­rung ge­nutzt. Mit Zei­tun­gen, Kor­ken und an­de­ren All­tags­ma­te­ria­lien las­sen sich viel­fäl­tige Be­we­gungs- und Wahr­neh­mungs­er­fah­run­gen er­schaf­fen. "­Sit­zen ist im­mer schlecht. Ge­rade für Kin­der bis drei Jahre gilt es viele Be­we­gungs­for­men zu er­pro­ben: Krab­beln, Krie­chen, Lau­fen, Ba­lan­cie­ren,Hüp­fen. Das Er­ler­nen von Fähig­kei­ten setzt viel­fäl­ti­ges Aus­pro­bie­ren vor­aus. Hier­für gilt es Ge­le­gen­hei­ten zu schaf­fen", er­läu­tert Max Beuys, Sport­fach­kraft vom Kreiss­port­bund Lip­pe. Die Be­we­gungs­för­de­rung soll sich in der hei­mi­schen Woh­nung fort­set­zen: Hier­für wer­den die El­tern be­ra­ten und der Kreiss­port­bund gibt Hil­fe­stel­lung bei der Ein­rich­tung von lo­ka­len Ko­ope­ra­tio­nen, bei­spiels­weise mit Sport­ver­ei­nen. Lippe ist ei­ner der ers­ten Kreise der die von der Sport­ju­gend NRW ent­wi­ckelte Aus­bil­dung an­bie­tet. Sie um­fasst 40 Ler­nein­hei­ten. Bei In­ter­esse und wei­te­ren Fra­gen kön­nen sich In­ter­es­sierte an den Kreiss­port­bund Lippe wen­den: "m.­beuys@ksb-lip­pe” oder Te­le­fon (05231) 627903.

vom 06.10.2018 | Ausgabe-Nr. 40B

