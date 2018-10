Qualitätssiegel für fünf Jahre vergeben

Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge ausgezeichnet

Gra­tu­la­tion zum Qua­litäts­sie­gel: Bir­git Hüb­ner, Ge­schäfts­füh­re­rin des Na­tur­parks Teu­to­bur­ger Wald/Eg­ge­ge­bir­ge, mit Dr. Mi­chael Arndt, Prä­si­dent des Ver­bands Deut­scher Na­tur­parke (links), und Ru­bens Hey, Mit­ar­bei­ter des Na­tur­park Teu­to­bur­ger Wald/Eg­ge­ge­bir­ge. Fo­to: Ver­band deut­scher Na­tur­parke

Kreis Lip­pe. Im Rah­men des Deut­schen Na­tur­park-Ta­ges in Ei­sen­ach wurde der Na­tur­park Teu­to­bur­ger Wald/Eg­geg­birge zum zwei­ten Mal in Folge als Qua­litäts-Na­tur­park aus­ge­zeich­net. 2013 er­hielt der Park erst­mals die­ses wich­tige Qua­litäts­merk­mal. Nun konnte die Punkt­zahl noch deut­lich ge­stei­gert wer­den. Mit 356 von mög­li­chen 500 Punk­ten ist der Na­tur­park wie­derum "Qua­litäts­ar­beit”. Mit ei­ner Größe von 2736 Qua­drat­ki­lo­me­tern ist er der sechst­größte Na­tur­park Deutsch­lands und nimmt nun be­reits zum drit­ten Mal an der Qua­lität­sof­fen­sive der Na­tur­parke teil.

Kernstück der Qua­lität­sof­fen­sive ist ein Kri­te­ri­en­ka­ta­log, der die Ar­beit der Na­tur­parks in fünf Hand­lungs­fel­dern be­wer­tet: Ma­na­ge­ment und Or­ga­ni­sa­tion, Na­tur­schutz und Land­schafts­pfle­ge, Er­ho­lung und nach­hal­ti­ger Tou­ris­mus, Um­welt­bil­dung und Kom­mu­ni­ka­tion so­wie nach­hal­tige Re­gio­nal­ent­wick­lung. Der Na­tur­park Teu­to­bur­ger Wald/Eg­ge­ge­birge konnte vor al­lem beim Thema Um­welt­bil­dung punk­ten. Die Ar­beit mit den vier Na­tur­park­schu­len, wurde da­bei be­son­ders po­si­tiv her­vor­ge­ho­ben. Die Aus­zeich­nung zum "Qua­litäts-Na­tur­park" ist nun für fünf Jahre gül­tig, be­vor sich der Na­tur­park er­neut ei­ner Re-Zer­ti­fi­zie­rung stel­len muss.

vom 06.10.2018 | Ausgabe-Nr. 40B

Drucken | Versenden