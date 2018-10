Arbeitsmarkt

Kreis Lip­pe. Im Kreis Lippe setzte im Sep­tem­ber nach den Som­mer­fe­rien und dem Aus­bil­dungs­start eine spür­bare Be­le­bung auf dem Ar­beits­markt ein. Die Zahl der Men­schen ohne Ar­beit sank im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 3,7 Pro­zent auf 57.437 Per­so­nen. Das sind ins­ge­samt 2.204 Ar­beits­lose we­ni­ger. Da­mit liegt der Rück­gang der Ar­beits­lo­sig­keit in der Re­gion Ost­west­fa­len-Lippe wei­ter ü­ber NRW-Schnitt. Durch­gän­gig in al­len Ge­schäfts­stel­len des Agen­tur­be­zir­kes Det­mold war im Ver­gleich zum Vor­jah­res­mo­nat die Ar­beits­lo­sig­keit rück­läu­fig. Am güns­tigs­ten ent­wi­ckelte sich der Ar­beits­markt in Blom­berg, wo der Be­stand an Ar­beits­lo­sen ge­genü­ber Sep­tem­ber 2017 um zwölf Pro­zent ab­nahm. Dem ge­genü­ber steht die Ent­wick­lung in Bad Sal­zu­flen mit ei­ner Ab­nahme von sechs Pro­zent. Von der gu­ten Ent­wick­lung pro­fi­tie­ren viele Grup­pen: Ju­gend­li­che, Lang­zeit­ar­beits­lose oder auch Aus­län­der, de­ren Ar­beits­lo­sig­keit auf­grund der Flucht­mi­gra­tion zu­ge­nom­men hat­te. Auch das Stel­len­an­ge­bot ent­wi­ckelte sich mit ei­nem Plus von zwölf Pro­zent ge­genü­ber dem Vor­mo­nat gut. Der­zeit ste­hen den Su­chen­den 22.027 freie Stel­len in den Job­cen­tern und Ar­beit­s­agen­tu­ren in OWL zur Ver­fü­gung.

vom 06.10.2018 | Ausgabe-Nr. 40B

Drucken | Versenden