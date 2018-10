Fotowettbewerb zur Sonderausstellung "pARTicipate – Mach Dich zum Kunstwerk"

Spannende Geschichte(n): Immer mehr Museen setzen auf innovative Konzepte

Kreis Lippe (n­r). "Al­les alt, ver­staubt und lang­wei­lig" – Das sind At­tri­bu­te, die die Mu­seen im Kreis Lippe längst ab­ge­legt und in die hin­terste Schub­lade ver­bannt ha­ben. Mu­seum heute – das ist für die Be­su­cher span­nend, in­ter­ak­tiv und gleich­zei­tig in­for­ma­tiv. In der Gunst der Be­su­cher ste­hen hier Son­deraus­stel­lun­gen mit ent­spre­chend großem Pro­gramm der Mu­se­umspäd­ago­gik ganz hoch im Kurs.

Und es ist eine ganze Men­ge, was sich die lip­pi­schen Mu­seen in den letz­ten Jah­ren ha­ben ein­fal­len las­sen, um Be­su­cher nicht nur an­zu­zie­hen, son­dern auch zu be­geis­tern. Das We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake macht es der­zeit vor: Die ak­tu­elle Son­deraus­stel­lung "pAR­Ti­ci­pate – Mach Dich zum Kunst­werk" setzt nicht al­lein auf das Be­trach­ten be­kann­ter Kunst­wer­ke; die Be­su­cher sind auf­ge­ru­fen, sich mit den Wer­ken quasi selbst zu in­sze­nie­ren und da­von Fo­tos zu ma­chen. "­Die­sen Mo­ment der Be­geg­nung dür­fen sie mit der Ka­mera auf­neh­men und nach Lust und Laune in den so­zia­len Me­dien pos­ten", be­tont die Mu­se­ums­di­rek­to­rin Dr. Vera Lüp­kes. Das ist Neu­land für das Mu­se­um, das ganz be­wusst ver­sucht, Aus­stel­lun­gen einen völ­lig neuen und vor al­lem spie­le­ri­schen Zu­gang zu ge­ben. "Es geht um neue For­men der Kom­mu­ni­ka­tion und dar­um, den Be­su­cher selbst und auch die neuen Me­dien mit ein­zu­be­zie­hen", so Dr. Lüp­kes. Aber auch an­dere Mu­seen im Kreis ge­hen im­mer wie­der neue For­men der Prä­sen­ta­tion, Kom­mu­ni­ka­tion und Öf­fent­lich­keits­ar­beit an: das kann der kos­ten­freie Ein­tritt sein, un­ge­wöhn­li­che Son­deraus­stel­lun­gen; mu­se­umspäd­ago­gi­sche Ar­beit mit Führun­gen und Work­shops für alle Al­ter­sklas­sen oder auch die Su­che nach The­menschwer­punk­ten, die Ge­schich­te, Kunst und Wis­sen­schaft in im­mer neue Blick­win­kel stel­len. Diese Er­wei­te­rung der Kul­tur­ver­mitt­lung hat er­wie­se­ner­maßen in ein­zel­nen Mu­seen die Be­su­cher­zah­len an­stei­gen las­sen. Um da­bei die Gruppe der jun­gen Er­wach­se­nen und der im mitt­le­ren Al­ter wie­der ver­mehrt ins Mu­seum zu ho­len, set­zen die Häu­ser ver­mehrt auf Di­gi­ta­li­sie­rung und Mul­ti­me­dia­li­sie­rung des Mu­se­ums­be­su­ches – oder auch einen span­nen­den Fo­to­wett­be­wer­b... Mehr zum Thema und zum Fo­to­wett­be­werb auf Seite 2

vom 03.10.2018 | Ausgabe-Nr. 40A

Drucken | Versenden