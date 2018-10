Wettbewerb und Kartenverlosung

Kreis Lip­pe. Das We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake sucht ge­mein­sam mit Lippe ak­tu­ell Ihre ori­gi­nells­ten Fo­tos aus der in­ter­ak­ti­ven Aus­stel­lung. Der berühm­ten Mona Lisa einen Schnäu­zer ma­len und das blaue Pferd von Franz Marc mit ei­ner Möhre füt­tern… Die drei bes­ten Fo­tos wer­den im Rah­men der Fi­nis­sage am Sonn­tag, 4. No­vem­ber, um 15 Uhr im Mu­seum mit Prei­sen prä­miert und natür­lich eben­falls in Lippe ak­tu­ell ver­öf­fent­licht. Die Teil­neh­mer er­klären sich zur Ver­öf­fent­li­chung be­reit. Die Fo­tos soll­ten eine Auf­lö­sung von min­des­tens 1 MB ha­ben und vor Ort im Mu­seum ge­macht wor­den sein. Die Fo­tos ge­hen un­ter dem Stich­wort "­Fo­to­wett­be­wer­b" an "bs.re­dak­tion@lippe-ak­tu­ell.­de". Teil­nah­me­schluss ist der 31. Ok­to­ber 2018.

Zu­sätz­lich ver­lost Lippe ak­tu­ell 25 mal 2 Ein­tritts­kar­ten zur ak­tu­el­len Aus­stel­lung "pAR­Ti­ci­pate – Mach Dich zum Kunst­werk". Ein­sen­dun­gen wer­den bis zum 28. Ok­to­ber un­ter dem Be­treff: "­Ge­winn­spiel Schloss Bra­ke" ent­ge­gen ge­nom­men. Hier ent­schei­det das Los. Die Ge­win­ner wer­den be­nach­rich­tigt. Der Rechts­weg ist aus­ge­schlos­sen.

vom 03.10.2018 | Ausgabe-Nr. 40A

