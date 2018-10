Herbstliche Gefahren im Straßenverkehr

Polizei gibt Tipps

Kreis Lip­pe. Der Herbst ist da und bringt er­fah­rungs­gemäß zeit­weise wid­rige Straßen­ver­hält­nisse mit sich. Schnell wird ein Brems­weg viel zu lang oder Zweirä­der ver­lie­ren plötz­lich die Ba­lan­ce. Die Po­li­zei rät da­her: "Fah­ren Sie um­sich­tig. Hal­ten Sie sich nicht nur an die vor­ge­schrie­be­nen Tem­po­li­mits, son­dern re­du­zie­ren Sie die Ge­schwin­dig­keit, wenn Sie Ge­fah­ren er­ken­nen.” Die Tage wer­den spür­bar kür­zer, so dass sich die Däm­me­rungs­zei­ten, in de­nen viele Wild­tiere ak­tiv wer­den, mit den Haupt­ver­kehrs­zei­ten de­cken. Bei Hin­weis­zei­chen auf Wild­wech­sel soll­ten Au­to­fah­rer brems­be­reit sein. In der jetzt be­vor­ste­hen­den Rü­be­nernte muss da­mit ge­rech­net wer­den, dass land­wirt­schaft­li­che Ge­spanne hin­ter Kur­ven auf­tau­chen oder stel­len­weise die Straße mit Erde ver­un­rei­nigt ist. Jetzt ist auch die Zeit ge­kom­men, Brem­sen, Be­leuch­tung und Schei­ben­wis­ser­blät­ter so­wie den Frost­schutz zu kon­trol­lie­ren. Aus­rei­chen­des Rei­fen­pro­fil ist ein ab­so­lu­tes Muss, um gut ge­wapp­net am Straßen­ver­kehr teil­zu­neh­men. Funk­tio­nie­rende Be­leuch­tung und tech­ni­sche Si­cher­heit gel­ten auch für Fahrrä­der. Man­gelnde Sicht­bar­keit ist oft­mals der Grund für Un­fäl­le, die mit we­nig Auf­wand hät­ten ver­mie­den wer­den kön­nen. Ge­meint sind ins­be­son­dere Kol­li­sio­nen zwi­schen Kraft­fahr­zeu­gen und Fußgän­gern, Jog­gern oder Rad­fah­rern. Helle Klei­dung, stel­len­weise aus re­flek­tie­ren­dem Ma­te­rial und ein­fach blin­kende Lich­ter oder so ge­nannte Re­flek­tor­bän­der kön­nen an­ge­legt wer­den. Au­to­fah­rer er­ken­nen dann schon von wei­tem, dass sich je­mand am Fahr­bahn­rand be­wegt. Glei­ches gilt für Hun­de­hal­ter, die mit ih­ren Tie­ren un­ter­wegs sind. Auch für die "­Fell­na­sen" gibt es ent­spre­chende re­flek­tie­rende Ma­te­ria­li­en, bei­spiels­weise für das Hals­band und auch die Lei­ne.

vom 03.10.2018 | Ausgabe-Nr. 40A

