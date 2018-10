Bus zur Demo

Kreis Lip­pe. Die an­ge­drohte Ro­dung im Ham­ba­cher For­st, ei­nem der ar­ten­reichs­ten Wäl­der des Lan­des, durch den Ener­gie­kon­zern RWE rückt näher. Des­halb ruft der BUND ge­mein­sam mit Cam­pact, Green­pe­ace und den Na­tur­freun­den Deutsch­lands zu ei­ner De­mons­tra­tion am Ham­ba­cher Wald am Sams­tag, 6. Ok­to­ber auf. Der BUND Lippe wird mit ei­nem Bus aus Lippe zur zen­tra­len Demo am Ham­ba­cher Wald fah­ren. Wer mit­fah­ren möch­te, kann sich ab so­fort an­mel­den un­ter E-Mail "­in­fo@­bund-det­mol­d.­de” oder Te­le­fon (05232) 990203 (An­ruf­be­ant­wor­ter). Der Bus star­tet um 7.20 Uhr in Lemgo am Re­gen­stor­platz. Zwei­ter Halt ist um 7.45 Uhr der Kro­nen­platz in Det­mold.

vom 03.10.2018 | Ausgabe-Nr. 40A

