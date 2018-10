Dienstrad statt Dienstwagen

200 Lippische Firmen bieten Mitarbeitern E-Bike-Leasing

Kreis Lip­pe. Im Kampf um gu­tes Per­so­nal grei­fen Chefs und Per­so­nal­ab­tei­lun­gen zu viel­fäl­ti­gen Mit­teln. E-Bike-Lea­sing kann die At­trak­ti­vität des Un­ter­neh­mens für Fach­kräfte stei­gern und Mit­ar­bei­ter bin­den. Auch in Lippe fin­det die steu­er­ver­güns­tigte An­schaf­fung von Elek­trorä­dern großen An­klang. Die Ver­an­stal­tung "­Be­trieb­li­ches Mo­bi­litäts­ma­na­ge­ment" der In­dus­trie und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe) be­fasste sich mit die­sen und wei­te­ren Fra­gen rund um Mo­bi­litäts­an­ge­bote für Mit­ar­bei­ter. Dreißig Ver­tre­ter aus Un­ter­neh­men und Ver­wal­tung tausch­ten sich dazu aus. "­Bei der Firma Weid­mül­ler be­sit­zen deutsch­land­weit zehn Pro­zent der Ar­beit­neh­mer ein Elek­tro­ra­d", ließ An­dreas Uhlitz, Lei­ter für Grund­satz­fra­gen im Per­so­nal­be­reich, ver­lau­ten. Aus Händ­ler­sicht wurde er­gänzt, dass rund 200 lip­pi­sche Un­ter­neh­men das E-Bike-Lea­sing für Be­schäf­tigte an­bie­ten. Beim Lea­sing ei­nes Elek­tro­rads sind al­ler­dings ei­nige De­tails zu be­ach­ten, denn Mit­ar­bei­ter be­zah­len die Lea­sin­grate per Ge­halt­sum­wand­lung. Außer­dem wird bei ei­ner Ü­ber­nahme des Rads nach Be­en­di­gung des Lea­sing­ver­trags von der Fi­nanz­ver­wal­tung ein Rest­wert an­ge­setzt. Wird das Rad vom Ar­beit­neh­mer zu ei­nem nied­ri­ge­ren Preis ü­ber­nom­men, muss die Dif­fe­renz als geld­wer­ter Vor­teil ver­steu­ert wer­den. Dies min­dert die mög­li­che Er­spar­nis ge­genü­ber ei­nem pri­va­ten Kauf. Den­noch lohnt sich in der Re­gel das E-Bike-Lea­sing für alle Be­tei­lig­ten. Ne­ben dem ge­för­der­ten E-Bike-Lea­sing für Mit­ar­bei­ter kön­nen Fahr­ge­mein­schaf­ten oder E-Fir­men­wa­gen Ar­beit­neh­mer kos­ten- und res­sour­cen­scho­nend vom Wohn- zum Ar­beit­s­ort brin­gen. An­dreas Tap­pe, Fuhr­park­ma­na­ger bei Phoe­nix Con­tact, schätzt, dass "­die haus­ei­gene Fahr­zeug­flotte mit­tel­fris­tig einen E-An­teil von 20 Pro­zent ha­ben wird." Ak­tu­ell sind 95 Pro­zent Die­sel­fahr­zeuge im Be­stand. Die ent­spre­chende Ladein­fra­struk­tur wird von Un­ter­neh­mens­seite der­zeit kos­ten­los be­reit­ge­stellt. Zwölf La­desäu­len für PKWs al­leine am Haupt­stand­ort sol­len den Mit­ar­bei­tern eine rei­bungs­lose An- und Ab­reise er­mög­li­chen. Wenn in Zu­kunft mehr E-Au­tos und -Fahrrä­der auf lip­pi­schen Straßen ver­keh­ren, muss die Ladein­fra­struk­tur deut­lich ge­stei­gert wer­den. Diese Er­kennt­nis tei­len Ver­kehrs­un­ter­neh­men, Ver­wal­tung und Be­trie­be. Die IHKs in NRW bie­ten den Zer­ti­fi­kats­lehr­gang "­Be­trieb­li­cher Mo­bi­litäts­ma­na­ger" der­zeit kos­ten­frei an. Für In­ter­es­sierte gibt es noch we­nige freie Plät­ze. Für wei­tere In­for­ma­tio­nen steht Jenny Kru­mov von der IHK Lippe zur Ver­fü­gung. Te­le­fon (05231) 7601-70 oder E-Mail "­kru­mo­v@­det­mol­d.ih­k.­de”.

vom 03.10.2018 | Ausgabe-Nr. 40A

