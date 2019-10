Musikalischer Abend

Ten Sing Gruppe in der Aula in Aspe

Bad Sal­zu­flen. Am Sams­tag, 6. Ok­to­ber um 19.30 Uhr prä­sen­tiert "Ten Sing Knet­ter­hei­de” in der Aula des Schul­zen­trums Aspe die Thea­ter- und Mu­sik­vor­stel­lung "­Gaffa hält die Welt zu­sam­men”. Die Be­su­cher kön­nen sich auf Chor, Band, Tanz und Thea­ter freu­en. Emp­foh­len wird, die Kar­ten im Vor­ver­kauf zu er­wer­ben, da der Saal keine Stühle hat und so keine Platz­wahl er­fol­gen kann. Tickets für 4 Euro im Vor­ver­kauf gibt es bei "Das Schrei­beck Knet­ter­hei­de”, der Buch­hand­lung "Le­se­zei­chen” und bei al­len Ten Sing-Sän­gern. An der Abend­kasse kos­ten die Kar­ten 5 Eu­ro. Ein­lass ist ab 19 Uhr.

vom 02.10.2019 | Ausgabe-Nr. 40A

