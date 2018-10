Neues Spielgerät für Balance und Gleichgewicht

Spielleitplanung Schötmar: Grundschulverbund freut sich

Der Grund­schul­ver­bund Schöt­mar-Holz­hau­sen freut sich ü­ber ein neues Spiel­gerät für den Pau­sen­hof am Stand­ort Schöt­mar. Das dor­tige Schü­ler­par­la­ment hatte sich im ver­gan­ge­nen Schul­jahr zu­sam­men mit dem Ju­gend­amt der Stadt Bad Sal­zu­flen im Rah­men des Pro­jekts "­Spiel­leit­pla­nung Schöt­mar" in ei­ner Per­spek­tiv­werk­statt aus­führ­lich mit der Op­ti­mie­rung des Schul­ho­fes be­schäf­tigt. Da­durch ent­stand ein Pro­jekt­tag im Mai 2018, an dem alle Schü­ler des Ver­bunds Ver­schö­ne­run­gen für Pau­sen­hof und Schul­hof her­stell­ten, in­dem sie etwa Nist­käs­ten, Wind­spiele und Län­der­fah­nen der Her­kunfts­län­der der Kin­der auf­stell­ten. "­Doch das High­light war das große Pau­sen­spiel­gerät aus Holz, wel­ches die Ba­lance und das Gleich­ge­wicht der Schü­ler for­dert und för­der­t", er­klärt Schul­lei­te­rin Tanja Ni­cole Krenz. Nach letz­ten Ar­bei­ten in den Som­mer­fe­ri­en, für die Krenz einen be­son­de­ren Dank an den Ver­ein "­Ar­beit-Woh­nen-Bil­dung" (a­wb) rich­te­te, ist es nun of­fi­zi­ell eröff­net wor­den und wird der Schul­lei­te­rin zu­folge von den Kin­dern gerne be­spielt.

