Jubiläumsturnier in Wülfer-Bexten

Bad Sal­zu­flen/Wül­fer-Bex­ten. Am Tag der Deut­schen Ein­heit rich­ten sich wie­der alle sport­li­chen Bli­cke nach Wül­fer: Be­reits zum zehn­ten Mal ver­an­stal­tet die Boule-Ab­tei­lung des Bür­ger­ver­eins Wül­fer-Bex­ten am Mitt­wo­ch, 3. Ok­to­ber die Stadt­meis­ter­schaft im Bou­len. Dr. Wolf­gang Hons­dorf hatte den Stadt­meis­ter­po­kal einst ge­spen­det und ü­ber­dies die Schirm­herr­schaft ü­ber­nom­men.

Auch beim Ju­biläum­stur­nier wird der ehe­ma­lige Bür­ger­meis­ter der Stadt Bad Sal­zu­flen natür­lich da­bei sein. Zu­dem ha­ben sich die stell­ver­tre­tende Bür­ger­meis­te­rin Beate Hoff­mann-Hil­de­brand und die lip­pi­sche Bun­des­tags­ab­ge­ord­nete Kers­tin Vie­r­egge an­gekün­digt. In be­währ­ter Weise ha­ben wie­der An­ge­lika und Hans Gert Eh­len­bröker die Or­ga­ni­sa­tion des Tur­niers ü­ber­nom­men, bei dem mit ei­nem statt­li­chen Teil­neh­mer­feld zu rech­nen ist: Rund 20 Mann­schaf­ten ha­ben sich be­reits im Vor­feld an­ge­mel­det. Start­schuss an der Bou­le­bahn am Bür­ger­haus Wül­fer-Bex­ten ist um 10 Uhr.

