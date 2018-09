Baugrundstücke

Lem­go. Die alte Han­se­stadt Lemgo bie­tet Bau­grund­stü­cke di­rekt in Lemgo und in den Orts­tei­len En­t­rup und Hörst­mar zum Ver­kauf an. Wei­tere In­fos zum Ver­kaufs­ver­fah­ren und zu den Be­bau­ungs­mög­lich­kei­ten sind auf der In­ter­netseite "ww­w.lem­go.de oder auf "ww­w.o-sp.­de/lem­go" zu er­se­hen. Wei­tere Aus­kunft er­teilt Hart­wig Nolte von der Ge­bäu­de­wirt­schaft Lem­go, un­ter der Te­le­fon­num­mer (05261) 213-245, per Fax un­ter (05261)213-5245 oder per E-Mail an "h.nol­te@lem­go.­de".

vom 29.09.2018 | Ausgabe-Nr. 39B

