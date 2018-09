Hommage an Freddy Mercury und Queen

Lippe aktuell verlost 5 x 2 Eintrittskarten für das Konzert in Oerlinghausen

Oer­ling­hau­sen (rk). Show­time ist an­ge­sagt – am Frei­tag, 26. Ok­to­ber, in der Aula des Ni­klas-Luh­mann-Gym­na­si­ums. Mit ei­ner spek­ta­kulären Hom­mage an die Rock­band "Queen" und Front­mann Fred­die Mer­cury gas­tiert die tsche­chi­sche Queen-Tri­bute-Band "Quee­nie" nach ih­rem gran­dio­sen Auf­tritt im ver­gan­ge­nen Jahr ein wei­te­res Mal auf Ein­la­dung des Ver­eins "Mu­sik für gute Zwecke" in der Berg­stadt. Los gehts um 19.30 Uhr, Ein­lass ist ab 18.30 Uhr.

Un­zäh­lige Hits wie "Ra­dio Ga­ga", "I Want It All", "We Will Rock You" und "We Are The Cham­pi­ons­" ha­ben "Queen" zu ei­ner der wohl er­folg­reichs­ten Rock­bands der 70er- und 80er-Jahre ge­macht. "Quee­nie" per­formt alle diese Songs auf den Ori­gi­nal-In­stru­men­ten, die auch ihre Vor­bil­der selbst sei­ner­zeit spiel­ten. Jede Show ist ein ein­zig­ar­ti­ges Live-Er­leb­nis. Ori­gi­nal­ge­treue Kostüme und die für Queen-Shows großen Po­sen mit all der da­zu­gehören­den Thea­tra­lik, ein ex­zel­len­ter Büh­nen­sound so­wie auf­wän­dige Licht­ef­fekte sind wei­tere Be­stand­teile des Abends. Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 25 Euro in­kl. Vor­ver­kaufs­ge­bühr in der Buch­hand­lung Blu­me, Melm­sche Apo­the­ke, der Heide-Apo­the­ke, der I-Berg Apo­the­ke, Apo­theke in Lipper­rei­he, im Rei­se­büro Gärt­ner, bei Lotto-Hil­bert in Ase­mis­sen so­wie bei Lippe ak­tu­ell Det­mold, Wes­ter­feld­straße 10 (Te­le­fon: 05231/6400717). Zu­dem ver­lost Lippe ak­tu­ell für die­ses Kon­zert fünf Mal zwei Ein­tritts­kar­ten. Teil­neh­mer an der Ver­lo­sung schi­cken bis zum 3. Ok­to­ber 2018 eine E-Mail mit der Be­treff­zeile "Quee­nie" an bt.re­dak­tion@lippe-ak­tu­ell.­de. Die Ge­win­ner wer­den per E-Mail be­nach­rich­tigt. Bei mehr als fünf Teil­neh­mern ent­schei­det das Los. Der Rechts­weg ist aus­ge­schlos­sen.

vom 29.09.2018 | Ausgabe-Nr. 39B

Drucken | Versenden