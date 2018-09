Wissen, was im Notfall zu tun ist

Kreis Lip­pe. Pflicht­pro­gramm für Füh­rer­schein oder Trai­ner-Aus­bil­dung: Ein "Ers­ter Hilfe Kom­pak­t" bie­tet sich auch zur Wie­der­auf­fri­schung von Kennt­nis­sen an. Der Re­gio­nal­ver­band der Jo­han­ni­ter Lippe-Höx­ter bie­tet im Ok­to­ber di­verse eintä­gige Kurse an. Die Teil­nah­me­ge­bühr be­trägt 35 Eu­ro. Die Ter­mine sind sams­tags: 6. Ok­to­ber, 9 bis 17 Uhr, Am Dies­tel­bach 5-7, Blom­ber­g.13. Ok­to­ber, 9 bis 17 Uhr, Sie­mens­straße 20, Bad Sal­zu­flen. 27. Ok­to­ber, 9 bis 17 Uhr, Fried­rich­straße 12, La­ge. An­ge­bo­ten wer­den auch Erste-Hilfe-Kurs für so­ge­nannte Be­triebs­hel­fer. Die Ge­bühren wer­den für Be­triebs­hel­fer von dem Un­fall­ver­si­che­rungs­trä­ger ü­ber­nom­men. Die Kur­se: Frei­tag, 5. Ok­to­ber, 8 bis 16 Uhr, Blom­berg. Frei­tag, 26. Ok­to­ber, 8 bis 16 Uhr, Bad Sal­zu­flen. Frei­tag, 26. Ok­to­ber, 9 bis 17 Uhr, La­ge. An­mel­dung für alle Kurse un­ter (05235) 9590822 oder auf "ww­w.­jo­han­ni­ter.­de/az-lippe-ho­ex­ter".

vom 29.09.2018 | Ausgabe-Nr. 39B

