Neue Landesbauordnung ab 2019

Genehmigungsverfahren sollen vereinfacht werden

Ha­ben ü­ber die neue Lan­des­bau­ord­nung in­for­miert: Chris­tian Gehse (links) und Man­fred Mü­ser. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Im Juli hat der Land­tag des Ge­setz für eine neue Lan­des­bau­ord­nung ver­ab­schie­det. Er schickte da­mit den acht­zehn Jahre al­ten Vor­gän­ger "in den Ru­he­stan­d”. Ab Ja­nuar 2019 sol­len nun das Bau­ord­nungs­recht und Ge­neh­mi­gungs­ver­fah­ren ver­ein­facht wer­den. Die neue Ge­set­zes­grund­lage soll dazu bei­tra­gen, Bau­kos­ten zu sen­ken und die Bar­rie­re­frei­heit von Ge­bäu­den zu ver­bes­sern. Wie sich das kon­kret auf Bau­vor­ha­ben in Lippe aus­wirkt, ha­ben sich etwa 90 Ar­chi­tek­ten und kom­mu­nale Prak­ti­ker aus den lip­pi­schen Bauäm­tern im Kreis­haus erör­tern las­sen. "­Durch den gu­ten fach­li­chen Aus­tausch mit al­len Dienst­stel­len aus dem Kreis­haus und den Ra­thäu­sern wol­len wir jetzt schon si­cher­stel­len, dass auch 2019 Bau­ge­neh­mi­gun­gen in Lippe wei­ter­hin zü­gig er­teilt wer­den kön­nen", be­tont Chris­tian Geh­se, Fach­dienst­lei­ter Bauen beim Kreis.

"Das Ge­setz­ge­bungs­ver­fah­ren war für alle Prak­ti­ker eine echte Ge­dulds­pro­be. Im Er­geb­nis freuen wir uns aber, dass am Ziel, der Be­schleu­ni­gung von Ver­fah­ren, fest­ge­hal­ten wird. Das ist für alle Bau­her­ren in Lippe und im gan­zen Land eine gute und be­ru­hi­gende Nach­richt", er­läu­tert Re­fe­rent Man­fred Mü­ser, Fach­dienst­lei­ter Bau­ord­nung der Stadt Voer­de. Darü­ber hin­aus wird auch der Weg für di­gi­tale Bau­ge­neh­mi­gun­gen, bei der der Kreis Lippe be­reits eine Vor­rei­ter­rolle in NRW hat, end­gül­tig ge­eb­net.

vom 29.09.2018 | Ausgabe-Nr. 39B

