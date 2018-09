Hermann und Externsteine ganz vorn

Lippe Tourismus ermittelt erneut hohe Beliebtheitswerte

Freuen sich ü­ber das zehn­jäh­rige Be­ste­hen des Lip­pi­schen Eh­ren­rings und wol­len al­len Eh­ren­amt­li­chen Danke sa­gen: Land­rat Dr. Axel Leh­mann (links) und Ka­tha­rina Schrö­der. Fo­to: Kreis Lippe weitere Bilder »

Kreis Lip­pe. Je­des Jahr führt die Lippe Tou­ris­mus und Mar­ke­ting (LTM) GmbH Be­fra­gun­gen von Gäs­ten an tou­ris­ti­schen Aus­flugs­zie­len in Lippe durch. Die Er­geb­nisse der Be­fra­gung am Her­manns­denk­mal und an den Ex­t­ern­stei­nen sind er­neut re­kord­ver­däch­tig: "100 Pro­zent der be­frag­ten Gäste an den Ex­t­ern­stei­nen emp­feh­len diese wei­ter und wol­len wie­der­kom­men", freut sich Lan­des­ver­bands-Vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann. Das Her­manns­denk­mal kratzt ganz knapp an die­ser Mar­ke.

In­ter­essant ist aus Sicht der bei­den Ge­schäfts­füh­rer Pe­ter Gröne und Ralf Nos­ke, dass viele Be­su­cher "Wie­der­ho­lungs­täter” sind. "80 Pro­zent der be­frag­ten Gäste an den Ex­t­ern­stei­nen wa­ren min­des­tens zum zwei­ten Mal dort. Die mys­ti­sche At­mo­s­phäre fas­zi­niert die Men­schen", er­läu­tert Nos­ke. Auf die Fra­ge, was die Gäste be­son­ders be­ein­druckt, wur­den zu­erst die Steine selbst ge­nannt und an zwei­ter Stelle die um­ge­bende Na­tur. Auch das In­fo­zen­trum zur Ge­schichte des Na­tur­denk­mals werde her­vor­ra­gend an­ge­nom­men ebenso wie die Ban­del­hütte am Her­mann. Nach Her­manns­denk­mal und Ex­t­ern­steine sind die In­nen­stand Det­mold und der Klet­ter­park wei­tere tou­ris­ti­sche Zie­le. Mit ei­nem Blick in die Zu­kunft er­klärt Peit­h­mann: "Wir wol­len uns recht­zei­tig den ver­än­der­ten Er­war­tun­gen der Be­su­cher stel­len. Die Me­ga­the­men Di­gi­ta­li­sie­rung und Vir­tual Rea­lity sind Ele­mente un­se­rer res­sour­cen­scho­nen­den Kul­tur­tou­ris­muss­tra­te­gie. Wir sind in gu­ten Ge­sprächen mit der Lan­des­re­gie­rung ü­ber För­der­gel­der und hof­fen, noch 2018 einen kon­kre­ten An­trag stel­len zu kön­nen.”

vom 29.09.2018 | Ausgabe-Nr. 39B

