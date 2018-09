Flexibel mit individueller Betreuung

Zu Besuch bei einer Tagesmutter im Kreis Lippe

Zu Be­such bei ei­ner Ta­ges­mut­ter: (von links) Mo­nika Wan­gert, Cyn­thia Ries­mann, Sonja Si­on­tas (Fach­be­reich Kin­der­ta­gespflege Kreis Lip­pe) und Me­la­nie Koß­mann mit den Kin­der der Ta­ges­pfle­ge. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Viele El­tern stel­len sich die Fra­ge: Wel­che Be­treu­ungs­form ist ideal für un­ser Kind? Die Müt­ter und Väter ha­ben die Wahl, ihre Kin­der bis zum drit­ten Le­bens­jahr in ei­ner Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung (Ki­Ta) oder Kin­der­ta­gespfle­ge­stelle be­treuen zu las­sen. Beide Be­treu­ungs­for­men sind ge­setz­lich als gleich­ran­gig und gleich­wer­tig de­fi­niert. Dies be­deu­tet: El­tern kön­nen zwi­schen den ver­schie­de­nen Be­treu­ungs­for­men die­je­nige aus­wählen, die ih­ren Be­dürf­nis­sen und ins­be­son­dere de­nen ih­res Kin­des am bes­ten ent­spricht.

Die Kin­der­ta­gespflege bie­tet Fle­xi­bi­lität und fa­mi­li­ennahe Be­treu­ung. Ta­ges­pfle­ge­per­so­nen, wie Ta­ges­müt­ter und -väter of­fi­zi­ell heißen, kön­nen auf die in­di­vi­du­el­len Er­for­der­nisse und Be­dürf­nisse ein­ge­hen und Ab­spra­chen tref­fen. Es gibt va­ria­ble Öff­nungs­zei­ten und die Räum­lich­kei­ten so­wie kleine Grup­pen las­sen ge­rade Klein­kin­der ein Ge­fühl von Ge­bor­gen­heit spüren. Im Jahr wer­den etwa 500 Kin­der in durch den Kreis Lippe ge­för­der­ter Kin­der­ta­gespflege be­treut. Cyn­thia Ries­mann steht ex­em­pla­risch für eine von rund 100 qua­li­fi­zier­ten Ta­ges­pfle­ge­per­so­nen des Krei­ses Lip­pe. Seit ü­ber fünf Jah­ren be­treut sie mit Herz, En­ga­ge­ment und Fach­wis­sen Kin­der –ü­ber­wie­gend un­ter drei Jahre – in ih­rem Zu­hause in Blom­ber­g/Is­trup. Be­tritt man das Haus von Frau Ries­mann, sieht man schnell, hier ist al­les auf Kin­der aus­ge­rich­tet. Die Räume sind kin­der­si­cher und an­spre­chend ge­stal­tet. Im Spiel­zim­mer wird ge­tobt, ge­ku­schelt, ge­le­sen und ge­spielt. "Je nach Al­ter und In­ter­es­sen der Kin­der passe ich die Spiel­ma­te­ria­lien und Ak­ti­vitäten an", er­klärt Ries­mann. Der nahe Wald wird fast täg­lich für kleine Aus­flüge ge­nutzt. Ta­ges­pfle­ge­per­so­nen dür­fen bis zu fünf Kin­der gleich­zei­tig be­treu­en. Sie sind qua­li­fi­ziert und dür­fen nur mit der Er­laub­nis des Kreis­ju­gend­am­tes Kin­der be­treu­en. Sonja Si­on­tas prüft als Fach­be­ra­te­rin des Krei­ses Lippe an­ge­hende Ta­ges­pfle­ge­per­so­nen auf ihre Eig­nung. "­Ta­gespfle­ge­per­so­nen sind zur ste­ti­gen Qua­litäts­si­che­rung ver­pflich­tet: Sie be­su­chen re­gel­mäßig Fort­bil­dun­gen, sie er­stel­len Bil­dungs- und Ent­wick­lungs­do­ku­men­ta­tio­nen und sind gut ü­ber Un­ter­stüt­zungs­an­ge­bote jeg­li­cher Form für Fa­mi­lien im Kreis Lippe in­for­mier­t", er­gänzt Si­on­tas. Das Kon­zept sprach auch Mo­nika Wan­gert und Me­la­nie Koß­mann an, ihre Kin­der Ra­phael und Jona bis zum Ü­ber­gang in die Ki­Ta, bei Cyn­thia Ries­mann als Ta­ges­pfle­ge­per­son be­treuen zu las­sen. "­Die kleine Gruppe hat uns ü­ber­zeugt und die Be­treu­ung ist hier sehr per­sön­lich", be­merkt Mo­nika Wan­gert und Me­la­nie Koß­mann er­gänzt: "Es ist er­staun­lich, wie sehr alle von­ein­an­der ler­nen, je­der in sei­nem Tem­po. Hier wer­den die Kin­der gut auf die ‚­große‘ Kin­der­ta­gesstätte vor­be­rei­tet!" Die Zwi­schen­sta­tion zwi­schen Zu­hause und großer Gruppe bie­tet einen Schutz­raum, in dem die Ta­ges­mut­ter als feste Be­zugs­per­so­nen Ver­trauen und Si­cher­heit ver­mit­telt. El­tern, die sich für einen Be­treu­ungs­platz in ei­ner Kin­der­ta­gespfle­ge­stelle in­ter­es­sie­ren, berät Bär­bel Paet­zold un­ter Te­le­fon (05231) 62 424. In­for­ma­tio­nen ü­ber den Be­ruf als Ta­ges­pfle­ge­per­son gibt Sonja Si­on­tas un­ter Te­le­fon (05231) 62 4250.

vom 29.09.2018 | Ausgabe-Nr. 39B

