Alltag verbessern

Kreis Lip­pe. Die Be­tei­lig­ten im Kreis Lippe zie­hen eine po­si­tive Zwi­schen­bi­lanz ü­ber den bis­he­ri­gen Ver­lauf des Pro­jekts "Ein­wan­de­rung ge­stal­ten NR­W". Das Pro­jekt fo­kus­siert die Ziel­grup­pen Un­be­glei­tete min­der­jäh­rige Flücht­lin­ge, ge­dul­dete Ge­flüch­te­te, Ge­flüch­tete im Asyl­ver­fah­ren, an­er­kannte Ge­flüch­te­te, EU-Bür­ger und so­ge­nannte Dritt­staat­ler.­Mit etwa 30 Zu­wan­de­rern wur­den In­ter­views ü­ber de­ren ak­tu­elle Le­bens­si­tua­tion ge­führt und dar­aus Fall­ana­ly­sen er­ar­bei­tet. Alle Fälle zeich­nen sich durch eine ge­wisse Kom­ple­xität aus, da meh­rere Behör­den und In­sti­tu­tio­nen be­tei­ligt sind. Hier­bei läuft die Zu­sam­men­ar­beit nicht im­mer rei­bungs­los. Um die Ab­läufe an den Schnitt­stel­len zu op­ti­mie­ren, stre­ben die Ak­teure ge­mein­same Ver­ein­ba­run­gen und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­fo­ren auch in Form von Fall­kon­fe­ren­zen an. Aus­ge­hend von den Fra­ge­stel­lun­gen, mit de­nen Zu­wan­de­rer im­mer wie­der kon­fron­tiert sind, bil­de­ten sich die Ar­beits­grup­pen "Pro­zess- und Dienst­leis­tungs­ket­ten", "­Mo­bi­lität", "­Ge­sund­heits­be­ru­fe", "In­ter­kul­tu­relle Öff­nung", "­Schu­le" so­wie "­Sprach- und In­te­gra­ti­ons­mitt­ler". Die Ar­beits­grup­pen er­ar­bei­ten Lö­sun­gen für Pro­ble­me, die sich in den je­wei­li­gen Be­rei­chen zei­gen. Bei­spiels­weise hat die Ar­beits­gruppe "­Mo­bi­lität" zu den The­men In­di­vi­dual­ver­kehr und öf­fent­li­cher Per­so­nen­nah­ver­kehr be­reits klare Vor­stel­lun­gen, wie Zu­wan­de­rer un­ter­stützt wer­den kön­nen. Die An­er­ken­nung von aus­län­di­schen Füh­rer­schei­nen va­ri­iert je nach Land. Ein In­fof­lyer und die ver­bes­serte Kom­mu­ni­ka­tion zwi­schen Straßen­ver­kehrs­amt und Ar­beits­ver­mitt­lern soll das Ver­fah­ren trans­pa­rent ge­stal­ten und be­schleu­ni­gen. Die For­de­rung der Ar­beits­gruppe für ein So­zi­al­ticket wurde zwi­schen­zeit­lich be­reits durch den Kreis­tag be­schlos­sen.

vom 29.09.2018 | Ausgabe-Nr. 39B

