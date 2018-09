Konzert der Jungen Sinfoniker

So­lis­tin Irena Jo­si­fo­ska be­glei­tet das Kon­zert der Jun­gen Sin­fo­ni­ker. Fo­to: Emir Me­me­dovski

Det­mold. Das tra­di­ti­ons­rei­che Ju­gend­s­in­fo­nie­or­che­s­ter OWL, Junge Sin­fo­ni­ker, hat auch in die­ser Kon­zert­sai­son ein ab­wechs­lungs­rei­ches Pro­gramm ein­stu­diert, das am Sonn­tag, 30. Sep­tem­ber, um 18 Uhr im Kon­zert­haus Det­mold, Neu­stadt 22, auf­ge­führt wird. Es mu­si­zie­ren etwa 80 Ju­gend­li­che un­ter der Lei­tung des Di­ri­gen­ten Pa­wel Po­p­law­ski. So­lis­tin ist die ser­bi­sche Cel­lis­tin Irena Jo­si­fo­s­ka, die der­zeit noch an der Hoch­schule für Mu­sik in Det­mold stu­diert.

Kar­ten für das Kon­zert sind un­ter an­de­rem im Haus der Mu­sik, Wall­gra­ben 6 oder in der Tou­rist-In­for­ma­tion, Markt­platz 5, er­hält­lich.

vom 26.09.2018 | Ausgabe-Nr. 39A

