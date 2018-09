Peacemakers zum Abschluss

Lemgo (la). Ein be­son­de­res Kon­zert er­war­tet die Gäste im dies­jäh­ri­gen Ab­schluss­kon­zert des Mu­sik­fes­ti­vals "­mix­Tour – Re­naissance der Mu­si­k" am Sonn­tag, 30. Sep­tem­ber um 18 Uhr in der Kir­che St. Ma­ri­en. Die Ma­ri­en­kan­to­rei, die Kan­to­rei St. Ni­co­lai und die Nord­west­deut­sche Phil­har­mo­nie brin­gen "­The Pe­a­ce­ma­ker­s" von Karl Jen­kins zur Auf­führung. Das Stück "­Pe­a­ce­ma­ker­s" ist all de­nen ge­wid­met, die ihr Le­ben in be­waff­ne­ten Kon­flik­ten ge­las­sen ha­ben. Eine Hom­mage an Men­schen, die sich für den Frie­den ein­ge­setzt ha­ben, wie Mar­tin Lu­ther King, Al­bert Schweit­zer, Anne Frank und Nel­son Man­de­la, da­ne­ben aber auch den eng­li­schen Dich­tern Shel­ley und Mal­lory so­wie Jo­hann Se­bas­tian Bach.

vom 26.09.2018 | Ausgabe-Nr. 39A

