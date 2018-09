Die Routine ist immens wichtig

Ein 7-köpfiges Reanimationsteam ist rund um die Uhr im Einsatz

Kreis Lippe (k­m). Der erste Erste-Hilfe-Kurs im Rah­men des Füh­rer­schein­er­werbs ist bei vie­len Men­schen auch der Letzte ge­we­sen. In Not­fall­si­tua­tio­nen kor­rekt han­deln zu kön­nen, setzt aber Rou­tine vor­aus. Auch die Ärzte und Pfle­ge­teams des Kli­ni­kum Lippe am Stand­ort Lemgo fri­schen ihre Kennt­nisse im­mer wie­der auf.

"­Rou­tine ist ge­rade in me­di­zi­ni­schen Not­fäl­len wich­tig – auch bei den Teams im Kli­ni­kum. Hier muss je­der sei­nen Platz ken­nen, da­mit die Hilfe rei­bungs­los er­fol­gen kann", er­klärt Sa­bine Ross­bach vom Re­ani­ma­ti­on­team. Das funk­tio­niert ähn­lich wie bei ei­nem Bo­xen­stopp der For­mel 1. Je­der kennt sei­nen Platz, je­der Hand­griff sitzt. Eine fast wort­lose Ver­stän­di­gung setzt ein. "Natür­lich sind so­wohl Ärz­te, als auch das Pfle­ge­per­so­nal ver­siert in der Erst­hil­fe", so der Lei­ter in­ten­siv, Dr. Hans-Ge­org von Wy­siecki. "Ein­mal pro Wo­che bie­tet das Re­ani­ma­ti­ons­team für die Mit­ar­bei­ter Schu­lun­gen an, um Ab­läufe zu ko­or­di­nie­ren und zu au­to­ma­ti­sie­ren, denn – Not­fall­si­tua­tion sind für alle Be­tei­lig­ten Ex­trem­si­tua­tio­nen. Je mehr Rou­tine man hat, de­sto bes­ser, rei­bungs­lo­ser und ef­fek­ti­ver kann ge­hol­fen wer­den. Erste Hilfe ist ü­b­ri­gens nicht nur eine Frage der Mo­ral. Nach Pa­ra­graph 323 des Straf­ge­setz­bu­ches ist je­der­mann ge­setz­lich ver­pflich­tet, im Rah­men sei­ner Fähig­kei­ten in ei­nem Not­fall eine "­zu­mut­ba­re" Hilfe zu leis­ten, denn – eine Störung der Vi­tal­funk­tio­nen kann in­ner­halb kür­zes­ter Zeit zu schwer­wie­gen­den und dau­er­haf­ten Schä­den der le­bens­wich­ti­gen Or­ga­ne, wie Ge­hirn oder Herz, führen oder so­gar töd­lich sein. Bei Atem- oder Kreis­lauf­still­stand so­wie stark blu­ten­den Wun­den kann jede Mi­nute ü­ber Le­ben oder Tod ent­schei­den. Le­bens­ret­tende So­fort­maß­nah­men durch Erst­hel­fer sind da­durch oft die ein­zige Chance für den Be­trof­fe­nen.

