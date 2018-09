Intensivmedizin allgemein

Die In­ten­siv­me­di­zin be­fasst sich mit der Er­ken­nung und Be­hand­lung von akut kri­ti­schen Ge­sund­heits­zu­stän­den. Da­bei han­delt es sich bei in­ten­siv­me­di­zi­nisch be­treu­ten Pa­ti­en­ten nicht nur um Men­schen, die nach schwe­ren Un­fäl­len in Le­bens­ge­fahr schwe­ben, son­dern auch um Pa­ti­en­ten, die bei­spiels­weise nach großen Ope­ra­tio­nen vor­sorg­lich eng­ma­schig ü­ber­wacht wer­den müs­sen. In­ten­sivsta­tio­nen oder auch die In­ten­siv­the­ra­pie-Sta­tion (ITS) des Kli­ni­kum Lemgo sind be­son­ders aus­gerüs­tete Sta­tio­nen ei­nes Kran­ken­hau­ses, die durch spe­zi­ell wei­ter­ge­bil­dete Fachärzte und spe­zi­ell wei­ter­ge­bil­dete Pfle­ge­kräfte ge­führt wer­den. Der Be­treu­ungs­auf­wand ist in der In­ten­siv­me­di­zin deut­lich höher, als auf "nor­ma­len" Sta­tio­nen. Hier ist eine Pfle­ge­kraft nur für bis zu drei Pa­ti­en­ten zu­stän­dig (auf "Nor­mal­sta­tio­nen" ist das Ver­hält­nis etwa 1:20). Bei der In­ten­siv­be­hand­lung kom­men un­ter an­de­rem Be­at­mung, In­fu­si­ons- und Trans­fu­si­ons­the­ra­pie, kon­ti­nu­ier­li­che me­di­ka­mentöse The­ra­pie mit­tels Sprit­zen­pum­pen, Dia­ly­se, künst­li­che Ernährung und De­fi­bril­la­tion zum Ein­satz. Ne­ben der per­sön­li­chen me­di­zi­ni­schen Be­treu­ung wer­den durch das Mo­ni­to­ring die Vi­tal- und Or­gan­funk­tio­nen der Pa­ti­en­ten rund um die Uhr ü­ber­wacht. Hierzu gehören bei­spiels­weise der Sau­er­stoff­ge­halt im Blut, der Herz­rhyth­mus und der Blut­druck. Eine Kli­nik ver­fügt häu­fig ü­ber meh­rere In­ten­sivsta­tio­nen. Diese kön­nen nach ver­schie­de­nen Fach­be­rei­chen (bei­spiels­weise Kar­dio­lo­gie und Pneu­mo­lo­gie) oder aber auch nach Schwer­punk­ten ein­ge­teilt sein. In Lemgo wer­den diese auch räum­lich un­mit­tel­bar zu­sam­men­rü­cken.

