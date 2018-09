Fürstenallee einen Tag lang autofrei

Prachtstraße ist fertig – das wird Samstag mit Straßenfest gefeiert

Neun­jäh­rige Ei­che: Die Viert­kläss­ler der Grund­schule am Sen­ne­rand hel­fen, einen der letz­ten Bäume an der Fürs­ten­al­lee zu pflan­zen. Fo­to: Wolff

Kreis Lip­pe/Schlan­gen. Die Re­stau­ra­tion der Fürs­ten­al­lee in Schlan­gen ist vollen­det – am heu­ti­gen Mitt­woch wird der die letzte Ei­che ge­pflanzt. Aus die­sem An­lass fin­det am Sams­tag, 29. Sep­tem­ber, von 10 bis 17 Uhr ein großes Straßen­fest mit­ten in der vier­rei­hi­gen Al­lee statt. Die alte Prachtal­lee wurde ü­ber einen Zeit­raum von zehn Jah­ren kom­plett sa­niert. "Jetzt sind alle In­ter­es­sierte herz­lich ein­ge­la­den, sich das fi­nale Er­geb­nis an­zu­schau­en", so Jörg West­phal von der Un­te­ren Na­tur­schutz­behörde des Kreis Lip­pe, die das Event ge­mein­sam mit der Ge­meinde Schlan­gen or­ga­ni­siert. Auf der Fürs­ten­al­lee sind pro Tag bis zu 6.000 Fahr­zeuge un­ter­wegs. Für den kom­men­den Sams­tag müs­sen die Au­tos den Fei­er­lich­kei­ten aber wei­chen: Die Al­lee wird zwi­schen Stein­weg und Oes­ter­holz für den nor­ma­len Ver­kehr ge­sperrt. Statt­des­sen er­war­tet die Be­su­cher ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm. Etwa 30 ver­schie­dene Stände und Ak­tio­nen wird es ge­ben. Ne­ben ei­ner Kutsch­fahrt durch die Al­lee be­steht auch die Mög­lich­keit, mit­hilfe ei­nes Hub­stei­gers mit den Kro­nen der al­ten Ei­chen auf Au­gen­höhe zu kom­men. Eben­falls ver­tre­ten sind die his­to­ri­schen Schlep­per der Trecker­freunde Schlan­gen und ein Har­ves­ter des Forst­be­triebs Penke aus Oes­ter­holz. Zu­sätz­lich wer­den sich ört­li­che Ver­eine wie die Land­frau­en, als auch Um­welt­ver­bände mit ih­rer Ar­beit vor­stel­len. "Es wird ein Fest für die ganze Fa­mi­lie, für Groß und Klein ist et­was da­bei", er­klärt Ul­rich Knorr, Bür­ger­meis­ter der Ge­meinde Schlan­gen. Für das leib­li­che Wohl ist eben­falls ge­sorgt.

