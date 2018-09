Klimapilgern durch Lippe

Kreis Lip­pe/­Schie­der-Schwa­len­berg. Der Ö­ku­me­ni­sche Pil­ger­weg für Kli­ma­ge­rech­tig­keit, der von ei­nem brei­ten ö­ku­me­ni­schen Bünd­nis ge­tra­gen wird, kommt am Sams­tag, 29. Sep­tem­ber, auch durch Lip­pe. Die We­ge­tappe führt ü­ber den Em­merau­en­weg von St­ein­heim ü­ber Schie­der nach Bad Pyr­mont. Alle In­ter­es­sier­ten sind ein­ge­la­den, da­bei zu sein. In Schie­der (An­kunft zur Mit­tags­zeit) wer­den die Pil­ger von Lan­des­su­per­in­ten­dent Diet­mar Arends be­grüßt. Es gibt dort in der Bio­lo­gi­schen Sta­tion wei­tere In­for­ma­tio­nen ü­ber Kli­maak­ti­vitäten des Krei­ses Lippe und einen Mit­tag­sim­biss von der so­li­da­ri­schen Land­wirt­schaft Dal­born. Start des Pil­ger­wegs war am 9. Sep­tem­ber in Bonn, die Route führte am Ham­ba­cher Forst vor­bei und geht nun wei­ter ü­ber Ber­lin bis nach Ka­to­wi­ce. Hier wer­den auf der Welt­kli­ma­kon­fe­renz ab dem 3. De­zem­ber die Re­ge­lun­gen zur kon­kre­ten Um­set­zung des Pa­ri­ser Kli­ma­ab­kom­mens aus dem Jahr 2015 ver­han­delt. Ziel des Pil­ger­wegs ist es, ein Zei­chen für Kli­ma­ge­rech­tig­keit zu set­zen und For­de­run­gen wie den Aus­stieg aus den fos­si­len und ato­ma­ren Ener­gien an mar­kan­ten Or­ten aus­zu­spre­chen so­wie ge­genü­ber der Re­gie­rung zu äußern. An­mel­dung für eine Teil­nahme am 29. Sep­tem­ber un­ter ww­w.kli­ma­pil­gern.­de/an­mel­dung.

vom 26.09.2018 | Ausgabe-Nr. 39A

