Aus aller Welt zuhause in Lippe

Integrationswoche feiert 5. Geburtstag:

Kreis Lip­pe. Die Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­tren sind das Herz­stück des Teil­habe- und In­te­gra­ti­ons­ge­set­zes. Sie schaf­fen die Vor­aus­set­zun­gen dafür, dass die In­te­gra­tion vor Ort ge­lingt. So ent­wi­ckelt auch das Kom­mu­nale In­te­gra­ti­ons­zen­trum, kurz KI, des Krei­ses Lippe seit in­zwi­schen fünf Jah­ren An­ge­bote zur Ver­bes­se­rung der Par­ti­zi­pa­tion für Men­schen mit Aus­wan­de­rungs­ge­schich­te. Es ko­or­di­niert da­bei un­ter an­de­rem kom­mu­nale In­te­gra­ti­ons­auf­ga­ben und küm­mert sich um die Ver­net­zung un­ter­schied­li­cher Ak­teu­re. Zahl­rei­che Pro­jek­te, Pro­gram­me, Ar­beits­kreise und er­gän­zende An­ge­bote sind in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ent­wi­ckelt, an­ge­bo­ten, durch­ge­führt und zum Teil auch schon wie­der ab­ge­schlos­sen wor­den. Das Ge­lin­gen die­ser Ar­beit nimmt das KI Lippe vom 28. Sep­tem­ber bis zum 7. Ok­to­ber 2018 zum An­lass, um sein fünf­jäh­ri­ges Be­ste­hen im Rah­men ei­ner "In­te­gra­ti­ons­wo­che" zu fei­ern. "Eine Wo­che, die bei­spiel­haft für die Ar­beit un­se­res In­te­gra­ti­ons­zen­trums steht: Denn es schafft im­mer wie­der die Räu­me, in de­nen wir ein­an­der be­geg­nen und ken­nen­ler­nen kön­nen. Das KI trägt dazu bei, dass wir der wich­ti­gen Auf­gabe der In­te­gra­tion ge­recht wer­den kön­nen", lobt Land­rat Dr. Axel Leh­mann das vom Land ge­för­derte Pro­jekt in ei­ner Zwi­schen­bi­lanz. Mehr als 80 un­ter­schied­li­che Ver­an­stal­tun­gen rund um die Viel­heit in Lippe wird es im Rah­men der In­te­gra­ti­ons­wo­che ge­ben. "Das KI ist stolz dar­auf, dass wir ge­mein­sam mit den Ko­ope­ra­ti­ons­part­nern ein der­ar­tig viel­fäl­ti­ges und um­fang­rei­ches Pro­gramm auf die Beine stel­len konn­ten", so die Lei­te­rin des KI, Alex­an­dra Stee­ger. Ein­bli­cke in die In­te­gra­ti­ons­ar­beit un­ter­schied­li­cher Grup­pie­run­gen sind ebenso mög­lich wie die Be­su­che von Vor­trä­gen, Le­sun­gen, Film­vor­führun­gen, Tanz­ver­an­stal­tun­gen und Sport­fes­ten. Darü­ber hin­aus wer­den Pro­jekt- und Er­leb­nis­tage an­ge­bo­ten, Zer­ti­fi­kats­kurse kön­nen be­legt und Work­shops be­sucht wer­den. Die Viel­falt zeigt sich da­bei nicht nur in­halt­lich, son­dern auch durch die un­ter­schied­li­chen An­bie­ter der Ver­an­stal­tun­gen, die Ver­ei­ne, Or­ga­ni­sa­tio­nen, Bil­dungs­trä­ger und Ein­rich­tun­gen um­fasst und jede Be­völ­ke­rungs­gruppe ein­sch­ließt. Die Pro­gramm­hefte zu der In­te­gra­ti­ons­wo­che lie­gen in­zwi­schen in al­len Kom­mu­nen aus, das An­ge­bot ist aber auch auf der Ho­me­page un­ter "ww­w.will­kom­men-in-lip­pe.­de" on­line ab­ruf­bar.

vom 26.09.2018 | Ausgabe-Nr. 39A

Drucken | Versenden