Kindergärten besichtigen

Lem­go. Die vier evan­ge­li­schen Kin­der­gär­ten in Lemgo in Trä­ger­schaft der Fürs­tin-Pau­line-Stif­tung öff­nen im Ok­to­ber ihre Türen. Für Ab­spra­chen der Be­sich­ti­gungs­ter­mine ste­hen Ste­fa­nie Senge (Ev. Kin­der­gar­ten und Ver­bund­fa­mi­li­en­zen­trum Ram­pen­dal) un­ter der Te­le­fon­num­mer (05261) 4564, Sas­kia Meier-Ort­wein (Ev. Kin­der­gar­ten Am Flüt) un­ter (05261) 3118, Da­niela West­hoff (Ev. Kin­der­gar­ten und Fa­mi­li­en­zen­trum Bo­del­schwingh) un­ter (05261) 71640 und Ilona Krei­ling (Ev. Kin­der­gar­ten und Ver­bund­fa­mi­li­en­zen­trum St. Jo­hann) un­ter (05261) 3793 zur Ver­fü­gung.

vom 22.09.2018 | Ausgabe-Nr. 38B

Drucken | Versenden