13. Bösingfelder Brunnenlauf

Kreis Lippe / Bö­sing­feld (la). Am Mitt­wo­ch, 3. Ok­to­ber, dem "­Tag der deut­schen Ein­heit" ist es wie­der so­weit. Tra­di­tio­nell lädt der TSV Bö­sing­feld zum 13. Bö­sing­fel­der Brun­nen­lauf ein. Wie in den Vor­jah­ren be­ginnt die Ver­an­stal­tung um 11 Uhr mit dem Start der 5-km-Wal­ker. Um 11.20 Uhr ge­hen die 5-km- und 10-km-Läu­fer auf die land­schaft­lich reiz­vol­len Stre­cken. Für die 5-km-Läu­fer gibt es wie­der eine "5 mal 5"-Team­wer­tung. Hier müs­sen die teil­neh­men­den Mann­schaf­ten aus min­des­tens fünf Läu­fern be­ste­hen und bis zum 28. Sep­tem­ber vor­an­ge­mel­det sein. Um 13.30 Uhr star­tet die be­liebte Maus­jagd ü­ber 500 Me­ter. Der Start­schuss für den 2,5-km-Lauf der wei­ter­führen­den Schu­len fällt um 13.45 Uhr und zum Ab­schluss ge­hen die Grund­schü­ler um 14.15 Uhr auf die 1,5-km-Strecke. Die Schü­ler­mann­schaf­ten müs­sen eben­falls bis zum 28. Sep­tem­ber an­ge­mel­det wer­den. Die Schü­ler­läufe sind Wer­tungs­läufe für den IGL Nach­wuchs­cup. Die Ge­win­ner des 5-km- und 10-km-Lau­fes so­wie des 5-km-Wal­kings er­war­ten Sach­prei­se. Ne­ben Me­dail­len und Ur­kun­den gibt es Event-Gut­scheine für die schnells­ten Schü­ler und Schü­le­rin­nen. Die ers­ten drei Plätze von "5 mal 5" und Schü­ler­mann­schaf­ten dür­fen sich ü­ber Geld­preise freu­en. Die Start­ge­bühr be­trägt bei On­line-An­mel­dung (ww­w.­my.ra­ce­re­sul­t.­com) 5 Eu­ro. Nach­mel­dun­gen sind am Ver­an­stal­tungs­tag bis ma­xi­mal 30 Mi­nu­ten vor dem Start in der Ge­schäfts­stelle des TSV Bö­sing­feld, Mit­tel­straße 34 (di­rekt im Start­be­reich) mög­lich. Die Nach­mel­de­ge­bühr am Ver­an­stal­tungs­tag be­trägt 1 Eu­ro. Die Schü­ler­läufe sind kos­ten­los. Park­plät­ze, Um­klei­den und Du­schen gibt es an der Grund­schule Bö­sing­feld, Hum­mer­bru­cher Straße 9. Wei­tere In­for­ma­tio­nen sind auf der Ho­me­page des TSV Bö­sing­feld oder un­ter "uep­pe@g­mx.­net" ab­ruf­bar.

vom 22.09.2018 | Ausgabe-Nr. 38B

