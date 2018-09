Kataster läuft seit zehn Jahren digital

Lippe führt als erster Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem ein

Ju­biläums­tref­fen (von links): Mar­kus Schrä­der (Kreis Lip­pe), Mar­kus Mül­ler (AED-SI­CA­D), Jür­gen Pflaum (Stadt Dort­mun­d), Hol­ger Wanzke (Stadt Wup­per­tal), Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Dr. Ste­fan Ostrau, Udo Knips (AED-SI­CA­D), Ste­phan Heit­mann (Mi­nis­te­rium des In­nern NR­W). Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Im Geo­in­for­ma­ti­ons­be­reich beim Kreis Lippe ist die Um­set­zung der Di­gi­ta­li­sie­rung seit zehn Jah­ren Pra­xis: 2008 hat der Kreis Lippe als bun­des­weit erste Ka­tas­ter­behörde den neuen Stan­dard "Amt­li­ches Lie­gen­schafts­ka­tas­ter-In­for­ma­ti­ons­sys­tem (AL­KIS)" ein­ge­führt. In ei­ner Fei­er­stunde im Kreis­haus in Det­mold wür­dig­ten rund 100 Gäste aus Nord­rhein-West­fa­len gleich zwei Er­eig­nis­se: Zehn Jahre AL­KIS im Pro­duk­tivein­satz beim Kreis Lippe so­wie zehn Jahre AED-SI­CAD An­wen­d­er­ge­mein­schaft NRW.

AL­KIS ist mehr als ein IT-Pro­jekt, denn das Sys­tem bil­det viel­mehr die Grund­lage zahl­rei­cher wei­te­rer Fach­da­ten. Durch eine ge­mein­same di­gi­tale Dar­stel­lung mit ak­tu­el­len Grund­stücks­gren­zen und Ge­bäu­den las­sen sich die Auf­ga­ben in den Kom­mu­nal­ver­wal­tun­gen, wie die Breit­band­ko­or­di­nie­rung, die Ge­neh­mi­gung von Bau­vor­ha­ben oder auch die Wan­der­we­gein­fra­struk­tur, bes­ser be­ar­bei­ten. Die tech­ni­sche Ver­net­zung die­ser Da­ten wird da­bei als Geo­da­tenin­fra­struk­tur (G­DI) be­zeich­net. Be­reits 2008 wur­den in Nord­rhein-West­fa­len ins­ge­samt drei An­wen­d­er­ge­mein­schaf­ten ge­grün­det. "­Der Kreis Lippe hat sich schon früh­zei­tig für die Soft­wa­relö­sun­gen der AED-SI­CAD ent­schie­den und sich von Be­ginn an in der AED-SI­CAD An­wen­d­er­ge­mein­schaft NRW en­ga­giert, in der heute ne­ben dem Land Nord­rhein-West­fa­len rund 30 In­sti­tu­tio­nen aus NRW und Gäste aus an­de­ren Bun­des­län­dern er­folg­reich zu­sam­men­ar­bei­ten", blickt Dr.-Ing. Ste­fan Ostrau, Lei­ter des Fach­be­rei­ches Geo­in­for­ma­tion, Ka­tas­ter und Im­mo­bi­li­en­be­wer­tung so­wie Di­gi­ta­li­sie­rungs­be­auf­trag­ter des Krei­ses Lip­pe, auf den Start der An­wen­d­er­ge­mein­schaft zurück. Die ak­tu­el­len Da­ten des Lie­gen­schafts­ka­tas­ters wer­den beim Kreis Lippe kos­ten­frei be­reit­ge­stellt. Das An­ge­bot wird mit jähr­lich mehr als 8 Mil­lio­nen Zu­grif­fen auf das Amt­li­che Lie­gen­schafts­ka­tas­ter und das mit wei­te­ren In­for­ma­tio­nen ge­füllte Geo­Por­tal rege ge­nutzt. Darü­ber hin­aus ste­hen Nut­zern lan­des­weite AL­KIS-Da­tensätze bei der Be­zirks­re­gie­rung Köln, Geo­ba­sis NRW, zen­tral zur Ver­fü­gung. Die Da­ten wer­den vor­ran­gig ü­ber Dienste und da­ne­ben auch ü­ber Dow­n­load­mög­lich­kei­ten der Da­tensätze (por­tio­nierte Da­ten­pa­ke­te) an­ge­bo­ten und kön­nen ent­spre­chend wei­ter­ver­wen­det wer­den. Die Ent­wick­lung der Di­gi­ta­li­sie­rung geht wei­ter: Bun­des­weit wird daran ge­ar­bei­tet, den Da­ten­aus­tausch mit der Bun­des­sta­tis­tik, der Steu­er­ver­wal­tung so­wie dem di­gi­tal ge­führ­ten Grund­buch zu ver­bes­sern. Brand­ak­tu­el­les Thema sei zu­dem die Ver­net­zung von Welt­raum­da­ten mit Ka­tas­ter­da­ten, wie Mar­kus Schrä­der, Lei­ter des Fach­ge­bie­tes Geo­in­for­ma­tion/­Geo­da­ten­ma­na­ge­ment, be­rich­te­te.

vom 22.09.2018 | Ausgabe-Nr. 38B

Drucken | Versenden