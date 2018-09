Welt der Kräuter

Kursus der Evangelischen Familienbildung

Kreis Lip­pe. Für Men­schen, die gerne in der Na­tur mit Kin­dern ar­bei­ten, gibt es im neuen Pro­gramm der Fa­mi­li­en­bil­dung der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che einen Zer­ti­fi­kats­kurs zum Kräu­ter­päd­ago­gen. An drei Wo­chen­en­den (29./30. Sep­tem­ber, 6./7. April 2019, 29./30. Juni 2019) wird an­schau­lich und pra­xis­nah Wis­sens­wer­tes ü­ber Kräu­ter er­lernt. Da­bei er­hal­ten die Teil­neh­mer das Hand­werks­zeug, Kin­der in der Ki­ta, OGS oder Kin­der­gruppe in die Welt der Kräu­ter ein­zu­führen. Die Kos­ten be­tra­gen 315 Eu­ro. Ver­an­stal­tungs­ort ist die Ju­gend­bil­dungs­stätte Kup­fer­berg in Det­mold. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es bei der Fa­mi­li­en­bil­dung der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che un­ter der Ruf­num­mer (05231) 976670 oder per E-Mail an "fa­mi­lie@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de".

vom 22.09.2018 | Ausgabe-Nr. 38B

