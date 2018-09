Workshop Übergang in die Rente

Kreis Lip­pe. Im Rah­men sei­ner In­itia­tive "im­pul­se50+" ver­an­stal­tet der Kreis Lippe den Work­shop "Hin­term Ho­ri­zont geht’s wei­ter", in dem Fra­gen zum Ü­ber­gang in die Rente auf­ge­grif­fen und durch krea­tive Im­pul­se, Ge­spräche und In­for­ma­tio­nen be­ar­bei­tet wer­den. Der Work­shop fin­det am Frei­tag, 28. Sep­tem­ber, von 15 bis 18.30 Uhr und am Sams­tag, 29. Sep­tem­ber, von 9 bis 18.30 Uhr (ohne Ü­ber­nach­tung) im Se­mi­nar & Bil­dungs­werk San­der­hof e.V., San­der­hof 1, in Dören­trup statt. Die Kos­ten für das Wo­chen­ende be­tra­gen 80 Eu­ro. An­mel­dung beim Kreis Lippe nimmt Bär­bel Klöck­ner un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 624790 oder per E-Mail an "b.kloeck­ner@­kreis-lip­pe.­de" ent­ge­gen.

vom 22.09.2018 | Ausgabe-Nr. 38B

