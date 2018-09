Ausbildungsstatistik

Kreis Lip­pe. Re­kord­zu­wachs ei­ner­seits, of­fene Plätze an­de­rer­seits, so be­schreibt die In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe) zu Det­mold die Aus­bil­dungs­lage in Lip­pe. "Eine Stei­ge­rung bei den ein­ge­tra­ge­nen Aus­bil­dungs­ver­trä­gen von knapp 15 Pro­zent zum Vor­jah­res­mo­nat Au­gust hat­ten wir noch nie", kom­men­tiert IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­rer Axel Mar­tens das Er­geb­nis der dies­jäh­ri­gen Aus­bil­dungs­sta­tis­tik. Al­ler­dings gebe es auch eine Kehrseite der Me­dail­le. "Je­des dritte Un­ter­neh­men in Lippe konnte nicht al­le, oder schlim­mer noch, kei­nen Aus­bil­dungs­platz be­set­zen, ob­wohl alle Bran­chen auf der Su­che nach den Fach­kräf­ten von mor­gen sin­d", fasst Mar­tens zu­sam­men.

Kon­kret: In Lippe wur­den 84 Aus­bil­dungs­ver­träge mehr im tech­ni­schen und 75 Aus­bil­dungs­ver­träge mehr im kauf­män­ni­schen Be­reich ein­ge­tra­gen. Mit die­ser Stei­ge­rung von um­ge­rech­net 15 Pro­zent liegt die IHK Lippe "­ganz vorne an der Spitze der 16 nord­rhein-west­fä­li­schen IHKs", wie IHK-Bil­dungs­ge­schäfts­füh­rer Mi­chael Wen­ne­mann die Aus­bil­dungs­zah­len im lan­des­wei­ten Ver­gleich ein­ord­net. Auch für ge­samt NRW gibt es einen po­si­ti­ven Trend zu ver­mel­den (Plus 1,5 Pro­zent). Mar­tens und Wen­ne­mann führen die deut­lich ge­stie­ge­nen Zah­len auch auf das En­ga­ge­ment der lip­pi­schen Un­ter­neh­mer­schaft zurück. Sie ge­ben den noch un­ent­schlos­se­nen Ju­gend­li­chen einen per­sön­li­chen Rat mit auf den Weg. "Wenn man die Mitt­lere Reife er­reicht hat oder kurz da­vor steht und gerne pra­xis­ori­en­tiert ar­bei­tet, sollte man sich schon di­rekt mit die­sem Ab­schluss auf Aus­bil­dungs­plätze hier in Lippe be­wer­ben. Der Trend zum Ab­itur hilft bei ei­ner Aus­bil­dung nur be­dingt und die Un­ter­neh­men su­chen jetzt und heute hän­de­rin­gend nach Aus­zu­bil­den­den mit Po­ten­zial zur Fach- und Führungs­kraft."

vom 22.09.2018 | Ausgabe-Nr. 38B

Drucken | Versenden